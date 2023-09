Pono ʻoe e hoʻokomo i ka Apple Stock no ka ulu a i ʻole ka waiwai?

I ka hiki ʻana mai i Apple stock (AAPL), manaʻo ka poʻe loea ʻaʻole pono e hopohopo ʻoiai nā hōʻike hou o kahi pāpā iPhone ma Kina. ʻO ka "kumu gula i hoʻonohonoho ʻia o 2 biliona mea kūʻai aku" a me ka inoa inoa inoa ikaika e lilo ia i koho hoʻopukapuka hoihoi. Eia nō naʻe, ke kū nei ka nīnau inā he waiwai waiwai ʻo Apple a i ʻole kahi ulu ulu.

Ma ke ʻano he mea pāʻani koʻikoʻi i ka ʻoihana kelepona a loaʻa ka nui o ke kālā ma ka lima, hāʻule ʻo Apple i ka ʻāpana o kahi ʻoihana makua me ka loaʻa kālā paʻa, e like me kahi waiwai waiwai. Eia naʻe, ʻaʻole pono ke kūʻai ʻia ka mākeke e like me ia. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, nele ʻo Apple i nā hōʻailona maopopo o ka ulu wikiwiki e hōʻike ʻia kahi ulu ulu maoli.

ʻOiai kēia mau kānalua, aia ka manaʻolana no ka ulu ʻana o Apple i ka wā e hiki mai ana. ʻO nā mākeke ulu e like me India e hāʻawi i nā manawa kūpono no ka hoʻonui. Hoʻohui ʻia, manaʻo ka poʻe loiloi e lilo ka naʻauao artificial (AI) i mea hoʻoikaika nui no ka ulu ʻana o Apple i nā makahiki e hiki mai ana.

Inā manaʻo ʻoe hiki iā Apple ke lilo i ʻoi aku ka nui a ulu hou, hiki iā ʻoe ke koho e hoʻokomo i ka hui. Eia nō naʻe, he mea nui e noʻonoʻo inā e uku ana ʻoe no ka mana o Apple, ka noho mana, a i ʻole ka ulu ʻana o ka wā e hiki mai ana.

ʻO nā ʻōlelo aʻoaʻo a ka poʻe loiloi ʻo Wall Street no Apple stock i kēia manawa he 35 Kūʻai, 14 Paʻa, a ʻehā Kūʻai. ʻO ka mea hope loa, ʻo ka hoʻoholo e hoʻopukapuka kālā ma Apple e hoʻokumu ʻia ma kāu loiloi ponoʻī o ka ulu ʻana o ka ʻoihana a me kāu mau pahuhopu.

