Hoʻohana ka poʻe ʻepekema i ke aʻo ʻana i ka mīkini no ka wānana ʻana i nā mea magnet hou me ka ʻole o nā mea koʻikoʻi

Ua hoʻomohala ka poʻe ʻepekema ma ka Ames National Laboratory i kahi hoʻohālike aʻo mīkini e wānana i nā mea magnet hou me ka hoʻohana ʻole ʻana i nā mea liʻiliʻi. Kuhi ʻia kēia ala hou i ka mahana Curie o kahi mea, e hāʻawi ana i kahi ala hoʻomau no nā noi ʻenehana e hiki mai ana.

ʻO nā magnet hana kiʻekiʻe, he mea koʻikoʻi ia no nā ʻenehana e like me ka ikehu makani, ka mālama ʻana i ka ʻikepili, nā kaʻa uila, a me ka refrigeration magnetic, maʻamau i loaʻa i nā mea koʻikoʻi e like me ka cobalt a me nā mea ʻike honua. Eia nō naʻe, makemake nui kēia mau mea a loaʻa ka palena. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, ua manaʻo nā mea noiʻi ma Ames National Laboratory e hoʻolālā i nā mea magnetic hou me nā mea koʻikoʻi hōʻemi.

ʻO ke aʻo ʻana i ka mīkini, kahi ʻāpana o ka naʻauao artificial, i hana koʻikoʻi i kēia noiʻi. Ua hoʻohana ka hui i ka ʻikepili hoʻokolohua a me ke ʻano hoʻohālike noʻonoʻo e hoʻomaʻamaʻa i kā lākou mīkini aʻo algorithm. ʻO ka mahana Curie, ʻo ia ka wela kiʻekiʻe e mālama ai kahi mea i kona magnetism, i lilo i mea koʻikoʻi i ka wānana ʻana i nā mea magnetic hou.

ʻO ka hoʻomohala ʻana i ke ʻano aʻo mīkini he hoʻāʻo e hoʻohana i ka ʻepekema kumu ma ke kula. Ma ke aʻo ʻana i ke kumu hoʻohālike me nā mea magnetic i ʻike ʻia, ua hoʻokumu nā mea noiʻi i kahi pilina ma waena o nā hiʻohiʻona uila a me ka atomic a me ka mahana Curie. ʻO kēia ka mea i hiki ai i ke kŘkohu ke wānana i nā mea moho.

No ka hōʻoia ʻana i ke kumu hoʻohālike, ua kālele ka hui i nā pūhui e pili ana i ka cerium, zirconium, a me ka hao. Ua hoʻohui maikaʻi ʻia nā mea noiʻi a hōʻike i kēia mau mea, a ua wānana pololei ke kumu aʻo mīkini i ko lākou Curie wela. Hōʻike kēia hopena kūleʻa i kahi hana koʻikoʻi i ka hana ʻana i kahi ala kiʻekiʻe no ka hoʻolālā ʻana i nā magnet mau loa.

ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mīkini aʻo i ka loaʻa ʻana o nā mea magnet hou e hāʻawi i kahi koho hoʻomau a maikaʻi hoʻi i ke ala hoʻokolohua kuʻuna. Ma ka mālama ʻana i ka manawa a me nā kumuwaiwai, ua hoʻokaʻawale kēia ala i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā magnet hana kiʻekiʻe me ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana home nui. Ua kūpaʻa ka poʻe noiʻi ma Ames National Laboratory i ke kākau ʻana i ka aʻo ʻana i ka mīkini i ʻike i ka physics no ka wā e hiki mai ana.

Source: "Physics-Informed Machine-Learning Prediction of Curie Temperatures and its Promise for Guided the Discovery of Functional Magnetic Materials" na Prashant Singh, Tyler Del Rose, Andriy Palasyuk, a me Yaroslav Mudryk (Chemistry of Materials)