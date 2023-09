ʻO Sheldon Menery, ka mea nāna i hana kupua: The Gathering's Commander Format, Passes Away

ʻO Sheldon Menery, ka mea nāna i hana ʻo Commander, ke ʻano pāʻani kaulana loa no ka pāʻani kāleka kālepa ʻo Magic: The Gathering, ua hala ma hope o ke kaua ʻehiku makahiki me ka maʻi kanesa. Ua hoʻolaha ka wahine a Menery, ʻo Gretchyn Melde, i kona make ʻana me ka maluhia ma Facebook, a ua ukali ʻia e ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ke aloha mai ke kaiāulu pāʻani papa.

ʻO Commander kahi ʻano Multiplayer o Magic e hiki ai i ʻekolu a ʻoi aʻe paha nā mea pāʻani ke komo pū me nā deck 100-kāleka kūʻokoʻa a me kahi ʻano alakaʻi hoʻokahi. Hoʻolālā mua ʻia ma ke ʻano he pāʻani pāʻani ʻelua, hāʻawi ʻo Commander i kahi ʻano maʻamau o ka pāʻani a paipai i ka ʻōlelo hoʻohālike. Ua loaʻa iā Menery kahi papa inoa i kapa ʻia ʻo “You Did This To Yourself,” i hoʻohana i nā kāleka o nā hoa paio i mea kaua e kūʻē iā lākou.

Ua ulu mai ke ʻano Commander mai ka ʻano Elder Dragon Highlander (EDH), i hālāwai ai ʻo Menery i kona wā i ka pūʻali koa. Ma ke ʻano he luna kānāwai kiʻekiʻe ma ka Magic Pro Tour, hana nui ʻo Menery i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana a me ka hoʻonui ʻana i ka ʻano ʻano EDH, a laila hoʻokumu i ke kino hoʻomalu o ka format, i kapa ʻia ʻo The Commander Rules Committee. ʻO kēia hui manawaleʻa, me ka hui pū ʻana me Wizards of the Coast, ka mea hoʻopuka o Magic: The Gathering, hāʻawi i ke alakaʻi i ka hoʻoponopono ʻana i nā lula, nā kāleka pāpā ʻia, a me nā kāleka hou no ke ʻano Commander.

Ua ʻike ʻo Menery iā Commander ma ke ʻano he hoʻomaha mai ka Magic hoʻokūkū a ua hoʻoikaika i kona hiki ke kaʻana like a leʻaleʻa me nā hoaaloha. ʻO kāna mau haʻawina i ka Magic i hoʻonui ʻia ma mua o ke ʻano Commander. He mea nui ʻo ia i ka hoʻokumu ʻana i ka papahana luna kānāwai a lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he luna 5 hoʻokūkū hoʻokūkū Magic. He mea kākau nui ʻo Menery a me ka mea hana maʻiʻo, kaʻana like i kona ʻike ma o nā ʻatikala, wikiō, a me nā podcast.

Ua hōʻike ʻo Wizards of the Coast i ko lākou kaumaha nui i ka nalowale ʻana o Sheldon Menery a ʻike i kāna mau haʻawina nui i ke kaiāulu Magic. Ua hoʻomaikaʻi lākou iā Menery ma ke ʻano he trailblazer, influencer, a me ka lālā hanohano o ka Magic: The Gathering community. Haʻalele ʻo ia i kahi hoʻoilina mau loa ma o kāna hana ma ke ʻano Commander a me kona hoʻolaʻa ʻana i ka hana ʻana i ka pāʻani i mea hoʻokipa a leʻaleʻa no nā mea pāʻani o nā ʻano āpau.

ʻAʻole hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka hopena o Sheldon Menery i ke kaiāulu Magic. E hoʻomanaʻo ʻia ʻo ia no kona lokomaikaʻi, lokomaikaʻi, a me kona makemake i ka pāʻani. Ua manaʻo nui ʻia kona nalowale ʻana e ka poʻe i ʻike iā ia, a e ola mau kāna hoʻoilina ma o nā mea pāʻani he nui.

