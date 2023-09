Hoʻonui ka mea kūʻai kūʻai nani ʻo Denemaka i ka hoʻokele kauoha no ka ʻike kūʻai maʻemaʻe

ʻO Tecsys Inc., kahi alakaʻi alakaʻi kaulahao lako a me omnichannel commerce software provider, ua hui pū me Magasin du Nord, kahi kaulahao hale kūʻai Denemaka kaulana, e hoʻokiʻekiʻe i kona hiki ke hoʻokele kauoha. Ma ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu hoʻokele kauoha composable o Tecsys, ʻo Omni™ OMS, hiki iā Magasin du Nord ke hāʻawi aku i kāna mau mea kūʻai aku i kahi ʻike kūʻai like ʻole e hoʻohui pono ana i nā kahawai a me nā kahawai pūnaewele.

ʻO Magasin du Nord, me ka ʻoi aku o 150 mau makahiki o ka ʻike ma ka mākeke Scandinavian, ʻike i ka pono e hoʻololi i ka ʻāina mea kūʻai aku e ulu nei. Me nā mana modular o Tecsys 'Omni™ OMS, hiki i ka mea kūʻai aku ke hoʻokō i nā koi loli o kāna mau mea kūʻai aku a hoʻoikaika i kāna mau hana hope no ka hoʻokō pono ʻana i nā kauoha.

Ma ka hoʻohana ʻana i ka maʻalahi o ke kahua ʻo Tecsys, hiki iā Magasin du Nord ke hoʻololi i kāna mau ala kūʻai aku e hoʻohālikelike i nā makemake o kāna mea kūʻai aku. Hoʻopili kēia i ka hāʻawi ʻana i nā koho e like me nā koho locker, kaomi a hōʻiliʻili, a me nā lawelawe moku-i-home. Hiki i nā algorithms akamai o Omni™ OMS ke hoʻonohonoho pono i ka hoʻonohonoho ʻana ma muli o nā ʻano huahana a me ka ʻikepili waihona, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻokō pono ʻana me ka mahalo i nā makemake o ka mea kūʻai aku.

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o Tecsys a me Magasin du Nord e hōʻike ana i ka manaʻo o ka mea kūʻai aku i ka hāʻawi ʻana i nā ʻike kūʻai pilikino. ʻO ka hoʻokō ʻana o Omni™ OMS e ʻae iā Magasin du Nord e hāʻawi i nā mea hou i ka manawa maoli a me ka loaʻa ʻana o ka waiwai ma nā kahua kūʻai āpau. Hoʻonui kēia pae o ka māliko i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a hoʻonoho i kahi pae no ka maikaʻi omnichannel.

ʻO Adam Krajewski, ka Hope Pelekikena o nā lawelawe ʻoihana ma Tecsys, e hōʻike ana i ka holomua ʻana o ka logistics IT ma Magasin du Nord. Hoʻoikaika ʻo ia i ka pae hoʻokūkū i loaʻa i ka mea kūʻai aku ma o nā mana hoʻokele kauoha benchmark i hāʻawi ʻia e Omni™ OMS. Ke kūkulu nei i kēia kūleʻa, ʻo ka hui ʻana ma waena o Tecsys a me Magasin du Nord e manaʻo e hoʻomau i ka hoʻonohonoho ʻana i nā kūlana hou no ka ʻoihana kūʻai.

ʻO ka hui pū ʻana o Magasin du Nord me Tecsys e hōʻike ana i kahi ʻike hoʻolālā i hana ʻia me ka pololei ʻenehana. Ma ke ʻano he hui i mua o ka hāʻawi ʻana i nā ʻike mea kūʻai aku ma mua o hoʻokahi haneli, ua kūpaʻa ʻo Magasin du Nord e hoʻonui hou i kāna hoʻoilina o ka maikaʻi me ke kākoʻo o Tecsys.

No ka 'ike hou aku e pili ana i nā hā'ina kaulahao lako 'o Tecsys, e kipa i kā lākou pūnaewele ma www.tecsys.com.

Source:

– Tecsys Inc.