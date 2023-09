macOS Sonoma: He aha ka mea e manaʻo ai mai ka mana hou o macOS

Ua hoʻolaha ʻo Apple i ka lā hoʻokuʻu o macOS Sonoma, i ʻike ʻia ʻo macOS 14, e loaʻa i ka lehulehu i ka lā 26 Kepakemapa. Hāʻawi kēia mana hou o macOS i nā hiʻohiʻona hou e hoʻomaikaʻi i ka ʻike mea hoʻohana a hoʻolike like me iOS.

ʻO kekahi o nā mea hou i ka macOS Sonoma ʻo ka hoʻohui ʻana i nā widget papapihi, e hiki ai i nā mea hoʻohana Mac ke hoʻopilikino i kā lākou papapihi me nā hāmeʻa pono a pili. Ua kaulana kēia hiʻohiʻona ma nā polokalamu iOS, a i kēia manawa hiki i nā mea hoʻohana Mac ke hauʻoli i ka ʻoluʻolu a me ka hana like.

Ua lilo ka ʻaha kūkā wikiō i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola, a manaʻo ʻo macOS Sonoma e hoʻomaikaʻi i kēia ʻike me nā hiʻohiʻona hou. E hoʻolauna ka ʻōnaehana hana i nā hāmeʻa kaʻana like ʻana o ka pale a me kahi Presenter Overlay, kahi e hiki ai i nā mea haʻiʻōlelo ke neʻe a puni i mua o kahi pale kaʻana i ka wā o nā kelepona wikiō.

ʻO Safari, ka polokalamu kele pūnaewele ma macOS, e loaʻa pū kekahi i nā mea hou ma Sonoma. ʻO kekahi o nā mea hoʻohui kaulana ʻo ia nā profile browser, e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hana i nā ʻāpana like ʻole o nā bookmark a hoʻonohonoho i kā lākou ʻike mākaʻikaʻi e pili ana i kā lākou makemake. Eia hou, ʻoi aku ka pane o ka huli ʻana ma Safari, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i nā hopena wikiwiki a pololei.

No ka hoʻokomo ʻana i ka macOS Sonoma, pono ʻoe i kahi hāmeʻa kūpono. ʻO nā hiʻohiʻona mua loa e kākoʻo ana i kēia ʻōnaehana hana ʻo ia ka 2018 MacBook a i ʻole Mac Mini, ka 2019 iMac, ka 2017 iMac Pro, ka 2019 Mac Pro, a i ʻole ka 2022 Mac Studio. He mea nui ia e hoʻokō i kāu hāmeʻa i nā koi liʻiliʻi e hauʻoli i nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻomaikaʻi a Sonoma e hāʻawi ai.

I ka hopena, hoʻohiki ʻo macOS Sonoma e lawe mai i nā hiʻohiʻona hoihoi a me nā mea hoʻonui i nā mea hoʻohana Mac. Me nā hāmeʻa papapihi, hoʻomaikaʻi i ka hiki ke hoʻopaʻa wikiō, a me kahi mākaʻikaʻi Safari pane hou aku, e hāʻawi kēia mana hou o macOS i kahi ʻike mea hoʻohana ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hoʻohui pū ʻana me nā polokalamu iOS.

Nā wehewehena:

– macOS: He ʻano o nā ʻōnaehana hana i hoʻomohala ʻia e Apple Inc. no kā lākou kamepiula Macintosh.

- Sonoma: ʻO ka inoa inoa no ka mana hou o macOS, i ʻike ʻia ʻo macOS 14.

– IOS: ʻO ka ʻōnaehana lawelawe kelepona i hoʻomohala ʻia e Apple Inc. no kā lākou iPhone, iPad, a me iPod Touch.

Sources:

- Monica Chin, "e hele mai ana ʻo MacOS Sonoma i ka lā 26 Kepakemapa", The Verge.