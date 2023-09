Ua hāʻule ʻo Wall Street ma nā iPhone Curbs o Kina

Ua ʻike ʻo Wall Street i ka hāʻule ʻana ma muli o ka hoʻoholo ʻana o ka ʻenehana nui ʻo Apple e kāohi i nā iPhones i ka pane ʻana i nā mea paʻa a Kina i ka hoʻohana ʻana i ka iPhone i kumu kūʻai aku i nā ʻoihana ʻenehana. ʻO ka hopohopo nui aʻe, hiki i ka hana a Kina ke hoʻonui aku ma mua o nā iPhones e hoʻopilikia i nā ʻoihana ʻenehana ʻē aʻe, ʻo ia hoʻi nā mea hana chip. Ua hāʻule nā ​​ʻāpana o Apple i ka 2.9% no ka lua o ka lā i ka pane ʻana i nā curbs ākea o Kina, i kēia manawa ke pāpā nei i nā limahana mokuʻāina mai ka hoʻohana ʻana i nā iPhones ma ka hana. Ke manaʻo nei ʻo Kina e hoʻonui i kēia pāpā i nā ʻoihana mokuʻāina a me nā ʻoihana ʻē aʻe. ʻAʻole maikaʻi ka manawa no Apple, me ka hoʻokuʻu ʻana o ka iPhone 15 i manaʻo nui ʻia.

Eia kekahi, ua kū ʻo Wall Street i ke kaomi ma muli o ka ʻikepili mai ka US Labor Department, ka mea i hōʻike i ka emi ʻana o ka nui o nā ʻAmelika e waiho nei no ka hana ʻole. Me nā faila 216,000 wale nō, hōʻike kēia i ka pae haʻahaʻa loa mai Pepeluali. Ke hopohopo nei ka poʻe kālā e pili ana i ka pane ʻana o ka Federal Reserve i kēia ʻikepili, no ka mea hiki ke hoʻoikaika i kā lākou kūlana kulekele kālā paʻa i alakaʻi ʻia e nā hopohopo e pili ana i ka hoʻonui mau ʻana. ʻOiai ka hopohopo, wānana ka mākeke e mālama ka Fed i ka loli ʻole i kēia mahina (ma kahi o 93%), akā ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka hoʻomaha ma Nowemapa ma 53.5%.

ʻOiai ʻo kēia mau hoʻomohala ʻana, ʻaʻole i hoʻopilikia nui ʻia ka mākeke waiwai o Australia. Hōʻike ka wā e hiki mai ana i kahi piʻi iki me ka ASX SPI e 0.1% i 7,168 mau helu ma 7:30am AEST. E ʻike ʻia ke ʻano o ka lā, akā i kēia manawa, manaʻo ʻia kahi hoʻomaka mālie.

