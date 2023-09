Hoʻolaha ʻo Herr Memorial Library i ka hoʻokomo ʻana i nā kikohoʻe ma ka wiki hoʻokomo kikohoʻe

Hoʻolaʻa ʻia ka Herr Memorial Library ma Mifflinburg i ka hoʻoulu ʻana i ke kaulike kikohoʻe a me ka hoʻohui ʻana i loko o ke kaiāulu. Ma ke ʻano he Digital Inclusion Week, e mālama ʻia ana mai ʻOkakopa 2 a ʻOkakopa 6, ke hoʻonohonoho nei ka hale waihona puke i nā hanana kūikawā no ka hoʻonaʻauao a hoʻoikaika ʻana i nā poʻe i nā pono o ka hoʻokomo ʻana i nā kikohoʻe.

ʻO ka hoʻokomo kikohoʻe e pili ana i ka hana e hōʻoia i nā kānaka a pau, me ka nānā ʻole i ko lākou kūlana socioeconomic, ke komo a me ka hiki ke hoʻohana i nā ʻenehana ʻike a me nā kamaʻilio (ICT) e like me nā kamepiula a me ka pūnaewele. Manaʻo ia e hoʻopaʻa i ka māhele kikohoʻe, e hāʻawi ana i nā manawa like i nā poʻe i waiho ʻole ʻia ma hope o ka honua e ulu nei.

I ka wiki hoʻokomo kikohoʻe, e hoʻokipa ʻo Herr Memorial Library i nā hanana like ʻole e hāpai i ka hoʻokomo kikohoʻe. Hiki i kēia mau hanana ke komo i nā haʻawina e pili ana i nā mākau kamepiula kumu, ka palekana pūnaewele, a me nā kumuwaiwai pūnaewele no ka noiʻi a me ke aʻo ʻana. Ma ka hoʻolako ʻana i kēia mau manawa hoʻonaʻauao, manaʻo ka waihona e hoʻoikaika i nā lālā o ke kaiāulu e hoʻomaikaʻi i kā lākou heluhelu kikohoʻe a lilo i mea hilinaʻi a mākaukau i ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana kikohoʻe.

ʻO ke komo ʻana o ka hale waihona puke i ka Digital Inclusion Week e kūlike me kāna misionari e lawelawe ma ke ʻano he kumu a me kahi e ʻākoakoa ai nā lālā a pau o ke kaiāulu. Ma ka hoʻolaha ʻana i ke kaulike kikohoʻe a me ka hoʻohui ʻana, ke hana nei ka hale waihona puke i ka hōʻemi ʻana i ka māhele kikohoʻe a me ka hōʻoia ʻana e loaʻa i nā mea a pau nā manawa a me nā kumuwaiwai i hāʻawi ʻia e ka makahiki kikohoʻe.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo Digital Inclusion Week ma ka Herr Memorial Library kahi hana koʻikoʻi e manaʻo nei e hoʻonaʻauao a hoʻoikaika i nā poʻe i nā pono a me ke koʻikoʻi o ka hoʻokomo kikohoʻe. Ma ka hoʻoulu ʻana i ke kaulike kikohoʻe i loko o ke kaiāulu, ke hana nei ka hale waihona puke i ka hopena koʻikoʻi i ke ola o kona poʻe kākoʻo, me ka hāʻawi ʻana iā lākou i nā mea hana a me nā mākau e pono ai e holomua i ka honua kikohoʻe.

