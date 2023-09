Hoʻokumu ʻo La-Z-Boy i ka Customer-Centricity e noho hoʻokūkū

Ua hoʻolimalima ʻo La-Z-Boy, ka brand furniture icon, iā Jorge Calvachi ma ke ʻano he alakaʻi o nā ʻike e hoʻokumu i kahi hana ʻike mea kūʻai aku no ka manawa mua ma kāna moʻolelo kokoke i 100 mau makahiki. Manaʻo ʻo Calvachi ʻo ka pono hoʻokūkū hou i kekahi ʻoihana, me nā lako lako, ʻo ia ka mea kūʻai aku.

ʻO kahi paʻakikī e kū nei ʻo La-Z-Boy ʻo ia ka loaʻa ʻana o nā wahi pili me nā mea kūʻai aku ma o nā ala like ʻole, a ʻo ka ʻike o ka mea kūʻai aku he hybrid. Ua ʻike ʻo Calvachi ua lōʻihi ka manawa o nā mea kūʻai aku e kūʻai aku i nā lako, me ka nānā ʻana ma ka pūnaewele a ukali ʻia e ka hoʻāʻo ʻana i loko o ka hale kūʻai no ka hōʻoluʻolu he ʻāpana nui o ka huakaʻi. Akā naʻe, ʻaʻole i kūlike nā ʻike ma waena o ka digital a me ka hale kūʻai.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, hana ʻo Calvachi i kahi hub ʻike mea kūʻai aku me ke kōkua o InMoment, kahi hui ʻike mea kūʻai aku. E hōʻuluʻulu lākou i ka ʻikepili mai nā kaha kikohoʻe ma ke ʻano he hoʻomaka a hoʻokomo mālie i ka ʻikepili mai nā wahi paʻi ʻē aʻe. ʻO ka pahuhopu ka loaʻa ʻana o ka ʻike holoʻokoʻa o ka huakaʻi mea kūʻai aku e hana i nā hoʻoholo hoʻonohonoho ʻoi aku ka maikaʻi.

ʻOiai ʻaʻole paʻakikī ka hoʻokō ʻenehana, ʻo ka hoʻokele ʻana i ka hoʻonā i loko o kahi hui lōʻihi ka paʻakikī maoli. Hoʻokumu ʻia ʻo Calvachi a me InMoment i ka loaʻa ʻana o ke kūʻai mai mai nā mea kuleana e hōʻoia i ka hoʻokō kūleʻa.

ʻO ke ana hope loa o ka holomua no La-Z-Boy ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike holoʻokoʻa no ka mea kūʻai aku, ma mua o ka nānā ʻana i nā hoʻololi a me ka ulu kālā.

Sources:

- MarTech i kēia lā