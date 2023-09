Hoʻāʻo ʻo KTM i nā Chassis Carbon Fiber ma MotoGP

Ua hoʻāʻo hou ʻo KTM i kahi chassis carbon fiber ma MotoGP, kahi neʻe e hiki ke hoʻoluliluli i ka hoʻokūkū a hoʻonohonoho i kahi ʻano hou i ka hoʻokūkū. ʻOiai ʻaʻole he manaʻo hou ka chassis carbon fiber ma MotoGP, ʻaʻole i hoʻohana ʻia kahi kiʻi piha i hana ʻia mai ka hana ʻana o Ducati me kāna mau kaʻa 2009, 2010, a me 2011.

Ua kaulana ʻo KTM no kāna hoʻohana ʻana i nā chassis trellis kila, kahi hoʻolālā i lilo i ʻāpana o ka DNA o ka brand Austrian. ʻOiai nā manaʻo e hoʻololi ʻo KTM i kahi pahu alumini e like me nā mea hana ʻē aʻe, ua kūpaʻa ka hui a hoʻomau me kāna chassis trellis kila. Ua uku ʻia kēia manaʻo, ʻoiai ua lanakila ʻo KTM i kāna heihei MotoGP mua ma 2020.

Eia nō naʻe, ke ʻimi nei ʻo KTM i ka hoʻohana ʻana i kahi chassis fiber carbon. I ka hoʻāʻo ʻana i hala iho nei, ua hoʻopau ʻo Dani Pedrosa i ka heihei MotoGP he 31 mau manawa i nā kau hoʻomaʻamaʻa ʻelua ma ke kiʻi carbon fiber a hoʻopau i ke kolu holoʻokoʻa. Ua hoʻomaikaʻi ʻo Pedrosa i ka chassis hou, me ka ʻōlelo ʻana he ʻokoʻa ka manaʻo a ke hoʻāʻo nei lākou a hōʻiliʻili i ka ʻike.

ʻO ka pahuhopu o ka chassis carbon fiber, e like me nā chassis ʻē aʻe, ʻo ia ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huli ʻana a me ka paʻa. He wahi nāwaliwali kēia no nā mea holo KTM i nā makahiki i hala iho nei, a ke manaʻolana nei ka hui e hāʻawi ka chassis hou i nā hoʻomaikaʻi e pono ai. He mea paʻakikī ke helu ʻana i ka loaʻa pololei o ka chassis carbon fiber i kēia manawa, akā ʻo ka ʻoiaʻiʻo ua pau ʻo Pedrosa i 0.155 kekona ma hope o ke alakaʻi i ka hoʻomaʻamaʻa e hōʻike ana i ka ʻōlelo hoʻohiki.

Ke ulu nui nei ka hoʻomohala ʻana i ka ʻenehana chassis ma MotoGP, ʻoiai inā ua kaupalena ʻia nā aerodynamics a me nā mea hana ʻē aʻe i nā lula e hiki mai ana. E hoʻoholo ʻia ka hana hou a KTM me ka chassis carbon fiber ma hope o ka hoʻāʻo ʻana ma Jerez, kahi e loaʻa ai iā Jack Miller lāua ʻo Brad Binder ka manawa e hoʻāʻo ai.

ʻO kēia neʻe ʻana a KTM e hōʻike ana i ka makemake o nā mea hana ʻEulopa e hana hou a e ʻimi i nā ʻenehana hou, aʻo kekahi mau hoʻokūkū Iapana e like me Honda a me Yamaha e hakakā nei e hoʻololi. ʻAʻole ia he mea kupanaha ke ʻike aku i nā kiʻi kalapona kalapona i loko o nā hale kaʻa o kēlā me kēia mea hana e hiki mai ana i ke kau MotoGP e hiki mai ana.

Nā kumuwaiwai: MotorSport