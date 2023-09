Hoʻokumu ʻo KPMG iā AI a me Digital Innovation Group

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ua hoʻolaha ʻo KPMG LLP i ka hoʻokumu ʻana i kahi hui AI a me nā kikohoʻe hou i alakaʻi ʻia e Hope Chair Steve Chase. E kālele ana ka pūʻulu i ka hoʻokomo ʻana a me ka hoʻoulu ʻana i nā lawelawe a me nā hoʻonā hou no nā mea kūʻai aku, ka hoʻohui ʻana i nā ʻenehana hou i loko o nā lawelawe e kū nei, a me ka hoʻohuli ʻana i ka hoʻololi kūloko.

Ua hōʻike ʻo KPMG LLP, kahi ʻoihana moʻohelu kālā kaulana a me nā lawelawe ʻoihana, i ka hoʻokumu ʻana o kahi hui AI a me nā kikohoʻe. Ke alakaʻi ʻia nei e ka Hope Chair hou i koho ʻia ʻo Steve Chase, manaʻo kēia hui e hoʻokomo a hoʻoulu i nā lawelawe hou a me nā hoʻonā no nā mea kūʻai aku i ka hoʻohui ʻana i nā ʻenehana hou i loko o nā lawelawe e kū nei.

Ma waho aʻe o kēia mau kuleana, e mālama ʻo Chase i ka AI Center of Excellence, kahi e hoʻopili ai i nā lawelawe mea kūʻai aku AI o KPMG, ka AI Innovation Lab, a me ka hoʻomohala ʻana i nā loina a me nā kulekele hoʻohana kuleana. Hōʻike kēia hana i ka hoʻokō ʻana o KPMG i ka mālama ʻana i ke alakaʻi alakaʻi a me ka hōʻoia ʻana i ka hoʻohana pono ʻana i nā ʻenehana AI.

Ma ke ʻano he alakaʻi hoʻomaʻamaʻa kūkākūkā no KPMG i nā makahiki he ʻumi i hala, lawe ʻo Chase i ka ʻike nui a me ka ʻike i kāna hana hou. ʻO kāna koho ʻana e hōʻike ana i ka hoʻolaʻa ʻana o KPMG i ka hānai ʻana i nā talena mai loko mai a me ka hoʻohana ʻana i nā ikaika o kāna hui hoʻokele.

Hoʻopili kēia neʻe hoʻolālā e KPMG me ka ulu nui o AI a me ka hana hou i ka ʻoihana. Ma ka hoʻokumu ʻana i kahi pūʻulu kūikawā e pili ana i kēia mau wahi, manaʻo ʻo KPMG e noho ma ke alo o ka holomua ʻenehana a hāʻawi i nā hopena ʻokiʻoki i kāna poʻe kūʻai.

