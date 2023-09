Hoʻokumu ʻo KPMG i AI a me Digital Innovation Group, Koho ʻo Steve Chase i Hope Luna

Ua hoʻolaha ʻo KPMG LLP, ka US audit, tax, and advisory firm, i ka hana ʻana o kahi hui AI a me Digital Innovation, e alakaʻi ʻia e Steve Chase, ka Hope Luna Hoʻokele hou. Hōʻike kēia neʻe i ka manaʻo o KPMG i ka hoʻopili ʻana i nā ʻenehana hou a me ka hoʻoulu ʻana i nā mea hou i loko o ka hui.

ʻO ka hoʻokumu ʻana o ka hui AI a me Digital Innovation e hele mai i ka manawa i hoʻonohonoho ʻia ai ka naʻauao artificial (AI) e hoʻopau i nā ʻoihana like ʻole, me nā lawelawe ʻoihana. Eia nō naʻe, ʻike ʻo KPMG hiki i ka hoʻokō AI kuleana ke hāʻawi i nā manawa kūpono no ka ulu ʻana.

“E hoʻopilikia ʻo AI i ka KPMG a me nā lawelawe ʻoihana, i nā mea kūʻai aku ma nā ʻoihana a me ka lehulehu ākea; akā naʻe, hāʻawi pū ʻo AI kuleana i nā manawa kūpono," wahi a KPMG's Chair and CEO, Paul Knopp.

ʻO Steve Chase, ma kāna kuleana hou, e alakaʻi i nā hana e hoʻokomo a hoʻoulu i nā lawelawe a me nā hoʻonā hou no nā mea kūʻai aku, e hoʻohui i nā ʻenehana hou i loko o nā lawelawe i loaʻa, e hoʻololi i nā hana kūloko, a e hōʻoia i ka KPMG e mālama i ke alakaʻi alakaʻi a me ka hoʻohana pono ʻana o AI.

E mālama pū ʻo Chase i ka AI Center of Excellence o KPMG, kahi e hoʻopili ai i nā lawelawe mea kūʻai aku AI o KPMG, AI Innovation Lab, a me nā kumu hoʻohana kuleana a me nā kulekele.

"ʻO kēia lā kahi manawa wai no KPMG, a mahalo wau i ka lawe ʻana i kēia hana hou," wahi a Chase. "He hui papa honua kā mākou e hoʻolalelale i ka hana hou ma KPMG, e hāʻawi ana i ka manaʻo wikiwiki a paʻa i ke ʻano o kā mākou hoʻololi ʻana iā KPMG ma o ka hoʻohana ʻana o AI, data, a me ka ʻenehana hou."

Ke hahai nei kēia hoʻolaha i kekahi mau hana koʻikoʻi e KPMG e ʻapo iā AI. Hoʻopili kēia i ka hoʻolaha ʻana o nā mana AI generative i nā limahana āpau, hiki iā lākou ke hana wikiwiki a ʻoi aku ka hoʻolālā, a hoʻonui i nā kuʻikahi me Google a me Microsoft.

Ua alakaʻi mua ʻo Steve Chase i ka hoʻomaʻamaʻa Kūkākūkā o KPMG no nā makahiki he ʻumi i hala, a me kāna hoʻololi ʻana i ka hui AI a me Digital Innovation, e lilo ʻo Atif Zaim i alakaʻi alakaʻi aʻe no KPMG Advisory.

ʻO KPMG LLP ka hui US o ka hui honua KPMG, e hana ana ma 143 mau ʻāina a me nā panalāʻau o ka honua. Ua ʻike nui ʻia ʻo KPMG no kāna kūpaʻa i ka lawelawe kaiāulu, ka hoʻopili ʻana a me ka ʻokoʻa, a me ka hoʻopau ʻana i ka ʻike ʻole o ka wā kamaliʻi.

Sources:

– KPMG LLP