Manaʻo ʻo Kerala no ka helu helu kikohoʻe holoʻokoʻa

ʻO Kerala, ka mokuʻāina mua ma India e hoʻokō i ka heluhelu heluhelu a pau, i kēia manawa ke kālele nei i ka hoʻokō ʻana i ka heluhelu heluhelu kikohoʻe holoʻokoʻa, wahi a ke Kuhina Hoʻonaʻauao Nui ʻo V. Sivankutty. Ma ke kamaʻilio ʻana i ka mālama ʻana o ka International Literacy Day, ua hōʻike ʻo Sivankutty i ke koʻikoʻi o ka heluhelu ʻana i nā kikohoʻe i nā holomua ʻenehana i kēia mau lā. Ua ʻōlelo ʻo ia ua hoʻomau ka ʻoihana hoʻonaʻauao i nā lanakila i loaʻa i ka ʻike heluhelu heluhelu, akā ua lilo ka heluhelu heluhelu kikohoʻe i mea nui no ka poʻe e holomua i kēia ao hou.

Ua hana ka moku'āina i kekahi mau papahana ma o ka State Literacy Mission Authority no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka palapala kikohoʻe. ʻO ka māhele mua o ka papahana heluhelu heluhelu kikohoʻe holoʻokoʻa e hoʻoikaika i nā kūlana heluhelu heluhelu o nā haumāna mai ka Scheduled Castes and Scheduled Tribes ma nā ʻāpana ʻewalu. Ma ke kamaʻilio ʻana i ka like ʻole o ka hoʻonaʻauao a me ka moʻomeheu o nā wahine i kēia mau kaiāulu marginalized, manaʻolana ka papahana e hoʻoikaika i nā poʻe a hoʻopaʻa i ka māhele kikohoʻe.

ʻO ke alakaʻi o ka State Council of Educational Research and Training (SCERT) ʻo Jayaprakash RK i alakaʻi i ka hana, e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o ke aupuni i ka hoʻolaha ʻana i ka heluhelu heluhelu. ʻO nā mea'ōlelo nui'ē aʻe ma ka hanana,ʻo iaʻo Samagra Shiksha Kerala State project director Supriya AR, State Institute of Educational Technology (SIET) Kerala director B. Aburaj, State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Kerala vice-chairman P. Pramod, a me State. Literacy Mission Authority director AG Oleena.

Ma ka nānā ʻana i ka heluhelu heluhelu kikohoʻe, ke hele nei ʻo Kerala i kahi ala hou i ka hoʻokumu ʻana i kahi kaiāulu hoʻohui a hoʻoikaika ʻia. Ma o kēia mau hana, manaʻo ka mokuʻāina e hoʻolako i kona poʻe kamaʻāina me nā mākau e pono ai e hoʻohana i nā manawa i hāʻawi ʻia e ke au kikohoʻe, e hoʻonui hou aku i ka hoʻonaʻauao, a me ka hoʻomohala ʻana i ka socioeconomic.

Sources:

- Ke Kuhina Hoʻonaʻauao, Kerala

– Mana Mana Misionari Moku'āina