Ua kauoha ʻia ʻo Cheater e uku i $500,000 i nā pōʻino ma muli o ke kope kope a pāpā ʻia mai nā pāʻani Bungie

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ua kauoha ka luna kānāwai i ka mea hoʻopunipuni serial ma ka pāʻani Destiny 2 e uku i $500,000 i nā poho i hoʻokumu ʻia i ke kope kope a e pāpā mau ʻia mai ke kūʻai ʻana, pāʻani, a i ʻole ke kahe ʻana i nā pāʻani Bungie. ʻO ka hoʻoholo ʻae ʻana, i ʻae ʻia e nā ʻaoʻao ʻelua, ua ʻike ʻo ka hoʻohana ʻana o ka mea i hoʻopiʻi ʻia i ka polokalamu hoʻopunipuni i loko o ka pāʻani i uhaki i ke kānāwai kope kope pekelala. Ua kau aku ka lunakanawai i mau poho hou no ka hana ana a ka mea i hoopiiia i mau mooolelo hou no ka pale ana i na papa a me kela a me keia komo pono ole, a ua loaa ka huina o $2,000 no ka hookomo. Ma waho aʻe o nā hoʻopaʻi kālā, pāpā ʻia ka mea i hoʻopiʻi ʻia mai ka loaʻa ʻana o nā polokalamu hoʻopunipuni e pili ana i ka pāʻani, kūʻai a kūʻai aku paha i nā moʻokāki Bungie a me nā hōʻailona, ​​a me ka hoʻohana ʻana i nā URL a me nā pūnaewele pili. ʻO ke kauoha a ka luna kānāwai e koi aku i ka mea i hoʻopiʻi ʻia e pani i kekahi pūnaewele kaiapili, kaʻana like wikiō, a i ʻole nā ​​moʻolelo leka uila i hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻolaha a kūkākūkā ʻana i kāna mau hana hoʻopunipuni.

I loko o kahi hoʻoholo koʻikoʻi e loaʻa ai ka hopena no ka poʻe hoʻopunipuni pāʻani, ua hoʻoholo ka luna kānāwai i ka makemake iā Bungie, ka mea nāna i hoʻokumu i ka pāʻani Destiny 2, ma kahi hoʻopiʻi kūʻē i ka mea hoʻopunipuni serial. ʻO ka mea i hoʻopiʻi ʻia, ʻo Luca Leone, ua pale aku i nā pāpā kālā he nui a ua hana hoʻoweliweli i nā limahana Bungie. Ua ʻike ka luna kānāwai, ʻo Richard Jones, ʻo ka hoʻohana ʻana o Leone i ka polokalamu hoʻopunipuni ka mea i hewa i ke kuleana kope o Destiny 2.

ʻO ka hoʻoholo a ka luna kānāwai e pili ana i ka "graphical overlay" o ka polokalamu hoʻopunipuni a me kona hoʻohana ʻana i ka "inject[ed] code," i manaʻo ʻia e hana i kahi hana derivative ʻae ʻole i uhaki i ke kānāwai kope kope pekelala. ʻO ka hoʻoholo he $500,000 ka poho, me $150,000 i hāʻawi ʻia no kēlā me kēia o nā hana ʻelua.

ʻO ka hoʻāʻo ʻana o Leone e ʻalo i nā pāpā a komo i nā pāʻani ʻae ʻole i hāʻawi hou aku i nā poho i kau ʻia. Ma ka hana ʻana i nā moʻolelo hou a me ka hoʻāʻo ʻana e haʻalele i ka ʻaelike laikini o ka pāʻani ma ke ʻano he keiki liʻiliʻi, ua uhaki ʻo Leone i ke kuleana kope o Bungie me kēlā me kēia kau inoa ma hope. ʻO ke kauoha a ka luna kānāwai i ʻōlelo ʻia i nā poho hou o $2,000 no kēlā me kēia o "ma ka liʻiliʻi loa 100" o ia mau inoa.

ʻAʻole wale ka hoʻokolokolo e kau i nā hoʻopaʻi kālā koʻikoʻi, akā ua komo pū kekahi i ka pāpā paʻa iā Leone mai ke komo ʻana i nā pāʻani Bungie. Hoʻopili kēia pāpā i ke kūʻai ʻana, hoʻoiho, pāʻani, kahe ʻana, a me ka launa pū ʻana me nā pāʻani Bungie. Ua pāpā ʻia ʻo Leone mai ka loaʻa ʻana a i ʻole ka hoʻolaha ʻana i nā polokalamu hoʻopunipuni e pili ana i ka pāʻani, a me ke kūʻai ʻana a kūʻai aku paha i nā moʻolelo Bungie a me nā hōʻailona. Eia kekahi, pono ʻo Leone e hoʻopau i ka hoʻohana ʻana i nā URL a me nā pūnaewele e pili ana i kāna mau hana ʻoihana kolohe.

No ka hōʻoia ʻana i ka hoʻokō ʻana i ka hoʻoholo, koi ʻia ʻo Leone e hoʻopau, wehe, a pani paha i kekahi pūnaewele kaiapili, kaʻana like wikiō, a i ʻole nā ​​moʻolelo leka uila ma lalo o kāna mana i hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻolaha a kūkākūkā ʻana i kāna mau hana hoʻopunipuni.

He ʻōlelo aʻo kēia ʻōlelo hoʻoholo i ka poʻe hoʻopunipuni ma ke kaiāulu pāʻani a hōʻike i nā hopena pili kānāwai i hiki ke hopena mai ka hewa kope kope a me ka hoʻohana hewa ʻana i ka polokalamu hoʻopunipuni.

Nā wehewehena:

– Pūnaehana hoʻopunipuni: Nā papahana a i ʻole nā ​​palapala i hoʻohana ʻia no ka loaʻa ʻana o ka pōmaikaʻi kūpono ʻole i ka pāʻani wikiō, e uhai pinepine ana i nā ʻōlelo o ka lawelawe o ka pāʻani.

- Kuleana kope: ʻO ka hoʻohana ʻole ʻia o nā mea kope kope, e like me ka polokalamu pāʻani, me ka ʻae ʻole mai ka mea nona ke kuleana kope.

