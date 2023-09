Hiki i ka iPhone 15 ke alo i nā pilikia me ke aupuni Kina a me ka nele o nā mea hoʻonui, wahi a JP Morgan

By

Ua hoʻoponopono hou ka ʻoihana waiwai ʻo JP Morgan i kona manaʻo e pili ana i ka iPhone 15 e hiki mai ana o Apple, me ka ʻōlelo ʻana ʻaʻohe mea hoʻomaikaʻi nui e hoʻowalewale i nā mea kūʻai. Ua hoʻokiʻekiʻe mua ka paʻa i ke kumu kūʻai o Apple i $ 235 i ʻAukake akā ua hāʻule i kēia manawa i kona manaʻo bullish a hoʻemi i ke kumu kūʻai i $ 230. Manaʻo ʻo JP Morgan e alakaʻi nui ʻia ka pōʻaiapili no ka iPhone 15 e nā mea hoʻololi a me nā hoʻomaikaʻi o ka waihona mea hoʻohana i kēia manawa, ma mua o nā mea hoʻonui.

Wahi a JP Morgan, ʻike wale ka mea kūʻai aku i ka loli i ka casing hou, me ka iPhone 15 i manaʻo ʻia e loaʻa kahi pahu titanium no nā hiʻohiʻona Pro ma kahi o ke kila kila. Manaʻo ka paʻa e hiki iā Apple ke hoʻokō i kahi hoʻonui kumukūʻai ma nā pae āpau e mālama i kahi hui huahana waiwai. Manaʻo ʻo JP Morgan ʻo ka hoʻonui ʻana i nā kumukūʻai ma nā iPhones āpau, ma mua o nā hiʻohiʻona Pro wale nō, e pale i kahi ākea ākea o ke kumu kūʻai a paipai i nā mea kūʻai aku e koho i nā mea kiʻekiʻe.

Hoʻomaopopo pū ʻo JP Morgan ʻo ka pāpā hou ʻana i nā iPhones ma waena o nā limahana aupuni Kina a me ka hoʻokuʻu ʻana o Huawei's Mate 60 Pro hiki ke hoʻohālikelike i ka mākeke o Apple ma Kina. Eia nō naʻe, ʻaʻole manaʻo ka ʻoihana i kēia mau palena i ka hopena nui i ka nānā ʻana i ka leo, no ka mea, ʻaʻole i hoʻololi nā palena o mua i ka ʻano kūʻai kūʻai. Eia nō naʻe, manaʻo ʻo JP Morgan e ʻoi aku ka paʻakikī o nā mea paʻa iā Apple e hoʻomau i ka loaʻa ʻana o ka mākeke ma Kina.

Hōʻike ʻo JP Morgan i kāna hoʻoholo e hoʻohaʻahaʻa i ke kumu kūʻai i nā manaʻo haʻahaʻa iPhone a me nā headwind lehulehu. Hoʻomaopopo ka paʻa i ka liʻiliʻi o ka hauʻoli o ka mea hoʻopukapuka e alakaʻi ana i ka hoʻokuʻu ʻana o ka iPhone 15 i hoʻohālikelike ʻia i nā makahiki i hala ma muli o ka paʻa ʻana o nā mea kūʻai aku a me kahi ʻāina hoʻokūkū. ʻOiai ʻo ka hapa nui o nā mea loiloi e wānana i ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai no nā hiʻohiʻona Pro wale nō, manaʻo ʻo JP Morgan e piʻi nā kumukūʻai ma waena o nā iPhones āpau.

Sources:

JP Morgan

AppleInsider