Hoʻolauleʻa ʻo Jennifer Aniston i ʻelua makahiki makahiki o LolaVie me nā kiʻi kamaliʻi Rare

Ua lawe ʻo Jennifer Aniston i ka pāpaho pūnaewele e hoʻolauleʻa i ka makahiki ʻelua o kāna brand mālama lauoho, ʻo LolaVie. Ua haʻi ka mea hana kiʻi i nā kiʻi liʻiliʻi liʻiliʻi a hōʻike i kona haʻaheo i ka hui kupaianaha ma hope o ka brand.

Ua hoʻopuka ʻo Aniston i nā kiʻi kiʻi kiʻi e hōʻike ana i kona ʻōpio a me kāna huakaʻi i ka ʻoihana mālama lauoho. Ma kekahi kiʻi, ʻike ʻia ʻo ia e paʻa ana i kahi ʻōmole o ka huahana pūlima a LolaVie, e hōʻike ana i kona makemake i ka brand. Ua hōʻike ka mea hana keaka i kona mahalo no ka holomua o LolaVie a mahalo i kāna hui no kā lākou hana nui a me ka hoʻolaʻa.

Ua hoʻokuʻu ʻia ʻo LolaVie ma 2020 a loaʻa koke ka kaulana i waena o nā mea kūʻai. Hāʻawi ka brand i kahi ʻano o nā huahana mālama lauoho e kālele ana i nā mea kūlohelohe a kiʻekiʻe. Ua komo ikaika ʻo Aniston i ka hoʻomohala ʻana a me ka hoʻolaha ʻana o LolaVie, e kiʻi ana mai kāna mau ʻike pilikino a me kāna ʻike.

ʻAʻole i hoʻomanaʻo wale ka hoʻolauleʻa makahiki ʻelua i ka kūleʻa o ka brand akā ua lilo ia i mea hoʻomanaʻo no ka ʻuhane ʻoihana a me ka manaʻo paʻa o Aniston. Ma o kāna hoʻolaʻa a me kāna ʻike, ua hoʻokumu ʻo Aniston iā LolaVie ma ke ʻano he inoa hilinaʻi i ka ʻoihana mālama lauoho.

ʻO ka hoʻoholo a Aniston e kaʻana like i nā kiʻi liʻiliʻi liʻiliʻi me ka lā makahiki o kāna brand e hōʻike ana i kāna pilina pilikino me LolaVie. Hāʻawi ia iā ia e hoʻopili me kāna poʻe hālāwai ma kahi pae hohonu a hōʻike i ka ʻoiaʻiʻo o ka brand.

Ke hoʻomau nei ʻo LolaVie i ka ulu a me ka hoʻonui ʻana, ʻo Jennifer Aniston ka mea e hoʻokele ai ma hope o ka hōʻailona. ʻO kona makemake no ka mālama lauoho a me ka hoʻolaʻa ʻana i ka hoʻolako ʻana i nā huahana maikaʻi i kōkua i ka kūleʻa o LolaVie i ka mākeke nani hoʻokūkū.

