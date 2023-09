Ua hopu ʻia ʻo YouTuber Kepanī no ka uhaki kope a me ka hoʻolaha ʻana i nā Spoilers

Ua hoʻopaʻi koʻikoʻi ma luna o YouTuber no ka uhaki ʻana i nā kānāwai kope kope a me ka hāʻawi ʻana i nā mea hao wale. ʻO kēia mea hana maʻiʻo pūnaewele kekahi o ka poʻe mua o ka honua e kū i nā hopena kānāwai no ka hoʻopuka ʻana i nā kiʻi pāʻani.

I ka hapanui o nā hihia, hoʻokō ʻia ke kānāwai kope kope e nā paepae e kūʻē i nā mea hana maʻiʻo e hoʻohana ana i nā mea laikini. I kekahi manawa, hoʻopiʻi ʻia nā poʻe e like me Adin Ross a me Colleen Ballinger no ka hoʻohana ʻana i ke kānāwai kope kope e pale i ko lākou kiʻi ākea. Eia naʻe, ʻo ka hopu ʻana a me ka hoʻopaʻi paʻahao he mau mea maʻamau loa ia, ʻo ia ke kumu i loaʻa ai ka manaʻo nui i ka hihia e pili ana i kahi YouTuber Kepanī i hoʻopaʻi ʻia he 1 miliona Yen a hoʻopaʻi ʻia i ʻelua makahiki i loko o ka hale paʻahao no ka uhaki kope.

Ua hewa ʻo Shinobu Yoshida, ka YouTuber i nīnau ʻia, no ka hoʻouka ʻana i kahi wikiō let's play o ka pāʻani Steins; Gate: My Darling's Embrace. ʻO kēia ka manawa mua i hoʻopaʻi ʻia kekahi no ka hōʻino kope kope no ka hāʻawi ʻana i nā kiʻi pāʻani. Ua alakaʻi ʻia ka hoʻopiʻi ʻana iā Yoshida e ka Content Overseas Distribution Agency (CODA), kahi hui i kālele nui ʻia i ka pale kope.

Ua hopu ʻia ʻo Yoshida ma ka lā 24 o Mei o kēia makahiki ma hope o ka hoʻouka ʻia ʻana o nā kiʻi pāʻani, me ka pau ʻana o ka pāʻani. Ma nā palapala ʻaha hoʻokolokolo, ua ʻae ʻo Yoshida iā ia iho i ka uhai ʻana i ke kānāwai. ʻO ka hopena, ua hoʻopaʻi ʻia ʻo ia e like me $6,785 (USD) a ua hoʻopaʻi ʻia ʻo ia i ʻelua makahiki paʻahao, a e hoʻokuʻu ʻia no ʻelima mau makahiki.

ʻOi aku ka koʻikoʻi o kēia hoʻopaʻi e hoʻohālikelike ʻia i nā ana maʻamau o ka demonetization a i ʻole ka wehe wikiō i hoʻohana ʻia e nā kahua maʻiʻo. ʻO kēia pane koʻikoʻi mai CODA e hōʻike i ko lākou kūpaʻa paʻa i ka pale kope kope. Wahi a kahi hoʻokuʻu paʻi unuhi, ua ʻōlelo kekahi ʻelele mai CODA, "ʻOiai ua ʻike ʻo ia e uhai ana i ke kuleana kope, ua hoʻomau ʻo ia i ka hoʻolaha no ka loaʻa kālā."

Ua hewa ʻia ʻo Yoshida no ka kaʻana ʻana i nā kiʻi i hoʻoponopono ʻole ʻia o ka anime kaulana ʻo Spy X Family a me ka monetizing iā lākou. ʻO kēia hihia he ʻāpana o ka hoʻopaʻapaʻa ākea ma luna o ka "fast-content," kahi ʻano kaulana i Iapana. Hōʻike ka hoʻokuʻu paʻi ʻana o CODA e laha paha nā hana like ma nā wahi ʻē aʻe a ʻo ka unuhi ʻana a me ka hoʻouna wale ʻana i nā hiʻohiʻona hope o kahi pāʻani a i ʻole ka condensing i ka moʻolelo holoʻokoʻa i kahi wikiō pōkole e nānā ʻia he pilikia.

