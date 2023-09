Hoʻopaʻi ʻia ke kanaka Iapana no ka loaʻa kālā ʻana i nā wikiō pāʻani YouTube

Ua hoʻopaʻi ʻia kekahi kanaka Kepani i ʻelua makahiki i loko o ka hale paʻahao a hoʻopaʻi ʻia ʻo ¥1 miliona no ka uhaki ʻana i nā kānāwai kope kope ma o ka hoʻolilo kālā ʻana i nā wikiō pāʻani ma YouTube. ʻO kēia ka hōʻailona mua o kona ʻano ma Iapana.

Ua hewa ʻo Shinobu Yoshida, he kanaka 53 makahiki, no ka hoʻouka ʻana i nā wikiō pāʻani o ka puke ʻike maka Steins; Gate: My Darling's Embrace a me ka hōʻuluʻulu ʻana i nā manawa o nā Steins; Gate a me Spy x Family anime hōʻike me ka loaʻa ʻole o ka ʻae mai nā mea hoʻopuka. Ua kūʻē kāna mau hana i ke kānāwai Iapana e pāpā ana i ka loaʻa kālā mai nā mea kuleana kope.

Ua wehewehe ka hui kālepa anti-piracy Kepani Content Overseas Distribution Association (CODA) i ka hihia o Yoshida ma ke ʻano he "ʻino" ma muli o kāna hoʻouka ʻana i nā wikiō i loaʻa nā ʻike a me nā mea hao wale me ka ʻae ʻole mai ka poʻe kuleana. Ua hōʻike pū ʻo CODA i ka loaʻa ʻole o ka loaʻa kālā o ka hoʻolaha ʻana ma o ka hoʻopalekana kope.

Ua ʻae ʻo Yoshida i ka ʻike he hewa ʻole kāna mau hana akā ua ʻōlelo ʻo ia ua makemake ʻo ia e ʻike kekahi i kāna mea i hana ai ma ke ʻano o kāna leʻaleʻa. Eia naʻe, ua hoʻopaʻapaʻa ka mea hoʻopiʻi i kāna mau hana i mea pōʻino i nā hana hoʻomohala maʻiʻo. Ua hoʻoikaika lākou i ka liʻiliʻi o nā mea kūʻai aku e hoʻolilo i ke kālā ma ka pāʻani a i ʻole ka anime episodes ma hope o ka hao ʻana iā lākou.

Ke hāpai nei kēia hihia i ka ulu ʻana o ka hoʻopiʻi ʻana i ke kope kope ma nā paepae e like me YouTube, kahi e loaʻa kālā ai nā kānaka me ka ʻole o ka mana kūpono. He mea ia e hoʻomanaʻo ai i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i nā kuleana waiwai naʻauao a me ka loaʻa ʻana o ka ʻae mai ka poʻe paʻa kuleana ma mua o ke kaʻana ʻana i nā mea kope kope ma ka pūnaewele.

I ka hopena, ʻo ka hoʻopaʻi ʻana a me ka hoʻopaʻi ʻana iā Shinobu Yoshida e hōʻike ana i nā hopena pili kānāwai i hiki ke ala mai ka uhaki ʻana i nā kānāwai kope kope. Hiki i kēia hihia ke hoʻonoho i kumu no nā hihia hewa kope kope ma Iapana e hiki mai ana, e lilo ana i mea pale i nā poʻe ʻē aʻe e noʻonoʻo ana e hoʻolilo i ka ʻike kope kope me ka ʻole o ka mana.

Sources:

– Asahi Shimbun

- Ka Verge

- IGN