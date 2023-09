Nā Papa Hana Pūnaehana Kepanī: Lawe hou ʻo Pikmin 4 i ke kūlana kiʻekiʻe

Ua hoʻokuʻu ʻia nā palapala kiʻi kino Iapana hou mai Famitsu, e hōʻike ana i nā pāʻani kiʻekiʻe loa ma ka ʻāina. Eia hou, ua hopu ʻo Pikmin 4 i ke kūlana kiʻekiʻe me 34,240 kope i kūʻai ʻia. Ke hoʻomau nei kēia poʻo inoa Nintendo Switch i nā kūlana, e koi ana i nā lanakila o ka pule i hala, ʻo Armored Core VI: Fires of Rubicon, i lalo i ka lua a me ka ʻehā ma PlayStation 5 a me 4, kēlā me kēia.

ʻO nā mea hoʻokomo kaulana ʻē aʻe i ka ʻumi kiʻekiʻe, ʻo ia ʻo Tears of the Kingdom ma ka pae ʻelima a me Mario Party Superstars ma ka wahi ʻeiwa. He mea kūpono ke haʻi ʻana i nā punahele perennial e like me Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, a me Pokémon Scarlet a me Violet e kūʻai maikaʻi ana.

Ma nā ʻōlelo o ka lako, ʻo ka Switch OLED Model ke kū nei i ka ʻōnaehana kūʻai maikaʻi loa, e neʻe ana i kahi 63,305 mau ʻāpana i ka pule i hala. Ke hahai nei ka PlayStation 5 ma hope o ka lua me 48,588 mau ʻāpana i kūʻai ʻia. Loaʻa ka Switch Lite i ke kolu o ka wahi i loko o ka ʻohana Switch, aʻo ke kumu hoʻohālike OG Switch e hele mai i ka hā.

Hōʻike pū ka Xbox Series S, PlayStation 5 Digital Edition, a me Xbox Series X ma ka pakuhi, ʻoiai me nā helu kūʻai haʻahaʻa. ʻO ka hope, hoʻokele ka New 2DS LL e kūʻai aku i nā ʻāpana 37 i kēia pule.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike nā kiʻi o kēia pule i ka kaulana kaulana o nā poʻo inoa Nintendo Switch ma Iapana, me Pikmin 4 e hoʻopaʻa hou i kona kūlana ma luna.