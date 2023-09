E hoʻolako ʻo Qualcomm i nā modem Snapdragon 5G no ka hoʻokuʻu ʻana o ka polokalamu kelepona o Apple

Ua loaʻa i ka mea hoʻolako chip mobile Qualcomm i ʻaelike me ka ʻenehana nunui Apple e hoʻolako iā Snapdragon 5G Modem RF Systems no ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā kelepona ma waena o 2024 a me 2026. Hele mai kēia hui i ka manawa e kū nei ʻo Apple i nā pilikia ma Kina a manaʻo e hoʻoikaika i kāna kaulahao lako ma nā wahi ʻē aʻe. . ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia ka waiwai o ka ʻaelike e Qualcomm, manaʻo ka poʻe loea he mau piliona kālā.

Kūkulu ʻia kēia kuʻikahi hou ma luna o kahi kuʻikahi mua i hoʻopaʻa ʻia ma waena o Qualcomm a me Apple ma 2019, kahi i hoʻoholo ai i kahi kaua kū kānāwai ma waena o nā hui ʻelua. E like me Reuters, e hoʻopau ka ʻaelike hoʻolako mai kēlā kuʻikahi i kēia makahiki. ʻO ia ke ʻano o nā iPhones e hiki mai ana e hoʻolaha ʻia e Apple ka mea hope loa e hoʻokuʻu ʻia ma lalo o ka ʻaelike mua.

He mea koʻikoʻi ka hui pū ʻana ma waena o Qualcomm a me Apple i ka ʻoihana chip no ka mea ʻo Qualcomm ka mea alakaʻi alakaʻi i nā chips mobile, ʻoiai ʻo Apple kahi kūlana koʻikoʻi i ka mākeke kelepona. Manaʻo nā mea loiloi UBS ua loaʻa ʻo Qualcomm ma kahi o $ 7.26 biliona ma ka hāʻawi ʻana i nā chips iā Apple i 2022.

Ma ka hoʻopaʻa ʻana i ka lako o Snapdragon 5G Modem RF Systems mai Qualcomm, manaʻo ʻo Apple e hoʻohui i ka ʻenehana 5G ʻokiʻoki i kāna mau hiʻohiʻona kelepona e hiki mai ana. Hāʻawi ka Snapdragon 5G Modem RF Systems i nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe a me ka hana, e ʻae iā Apple e hāʻawi i ka hoʻopili maikaʻi ʻana a me ka wikiwiki o ka ʻikepili i kāna mea hoʻohana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hoʻoikaika kēia hui i ke kūlana o Qualcomm ma ke ʻano he mea pāʻani koʻikoʻi ma ka ʻoihana chip mobile a hōʻoia i ka loaʻa ʻana o Apple i ka ʻenehana chip holomua no kā lākou hoʻokuʻu ʻana i ka atamai.

