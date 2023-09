Noʻonoʻo ka Bank Central o ʻIseraʻela e hoʻopuka i nā Shekel Digital

ʻO ka panakō waena o Israel, ʻo ka Bank of Israel, ke ʻimi nei i ka hiki ke hoʻopuka i kahi sekela digital e hoʻomaikaʻi ai i nā ʻōnaehana uku o ka ʻāina. ʻOiai ʻaʻole i hoʻoholo ʻia ka hoʻoholo no ka hoʻomaka ʻana i kahi sekela kikohoʻe, ke kūpaʻa mau nei ka panakō waena e hoʻokau i ka palena o nā kālā kikohoʻe.

Ua hoʻomaka ka panakō waena i ka noiʻi ʻana a me ka hoʻomākaukau ʻana no ka hoʻopuka ʻana i kahi sekela kikohoʻe i Nowemapa 2021, i mea e hana ai i kahi ʻōnaehana uku ʻoi aku ka maikaʻi. Ua noʻonoʻo mua ʻo ʻIseraʻela i ka hoʻopuka ʻana i kahi kālā kālā kikohoʻe kikowaena (CBDC) i ka hopena o ka makahiki 2017, a ʻo ka nānā hou ʻana i kahi sekela kikohoʻe e pili ana me nā ʻano o ka honua i nā ʻoihana holomua.

Ua ʻōlelo ʻo Kāpena Bank of Israel ʻo Amir Yaron e wehe mau ana ka hoʻoholo e hoʻopuka i kahi sekela digital, ʻoiai aia ma nā ʻoihana holomua. Eia nō naʻe, ua hoʻolaʻa ʻia ka waihona kikowaena no ka noho ʻana ma ke alo o ka ʻimi CBDC a me ke kākoʻo ʻana i nā hana e hoʻololi i nā ʻōnaehana uku a me ka ʻōnaehana kālā holoʻokoʻa.

Ua hui mua ka panakō waena o ʻIseraʻela me kāna hoa ma Hong Kong a me ka Bank for International Settlements ma ka papahana Sela. Ua hōʻike kēia papahana i ka hiki o kahi CBDC kūʻai, hoʻohui i ka hiki, hoʻokūkū, a me ka cybersecurity ikaika, ʻoiai e mālama ana i nā pono o ke kālā kino.

Hiki i kahi sekela kikohoʻe ke hoʻoikaika i ka hoʻokūkū ma ka ʻōnaehana kālā o ka ʻIseraʻela, kahi i hoʻomalu ʻia i kēia manawa e kekahi mau panakō nui a me nā ʻoihana. Ua hoʻokūpaʻa ʻo Hope Kiaʻāina ʻo Andrew Abir i ka pono o kahi kahua pāʻani pae e hiki ai i nā mea komo hou ke hāʻawi i nā huahana kālā. ʻO ka piʻi ʻana o ka uku panee hou i hōʻike ʻia i nā palena o nā panakō e kū nei i ka piʻi ʻana o ka uku i nā koena o nā mea kūʻai aku, e alakaʻi ana i ka hauʻoli o ka lehulehu.

Hoʻomaopopo ka Bank of Israel i ka wikiwiki o ka hoʻokele waiwai a ʻike i nā pono kūpono o kahi sekeli kikohoʻe. Inā hoʻokō ʻia, manaʻo ka panakō waena e hoʻokumu i ka pilikino i nā kālepa kikohoʻe, e hōʻoia ana i ka liʻiliʻi o ka pae pilikino e like me nā ʻano uku kikohoʻe.

ʻOiai ʻaʻole e hoʻopau ʻia ka hoʻoholo e pili ana i kahi sekela kikohoʻe, ke ʻimi ikaika nei ka Bank of Israel i nā mea hiki a ke noho nei ma ke alo o ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana o CBDC.

