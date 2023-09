Noʻonoʻo ka Bank Central o ʻIseraʻela e hoʻopuka i nā Shekel Digital e hoʻololi i nā ʻōnaehana uku

Ke neʻe nei ka panakō waena o Israel, ka Bank of Israel, me nā hoʻolālā e hoʻolauna i kahi sekela kikohoʻe e hoʻonui ai i nā ʻōnaehana uku o ka ʻāina. ʻOiai ʻaʻole i hoʻoholo hope ka panakō no ka hoʻomaka ʻana i kahi sekela kikohoʻe, ke kūpaʻa mau nei ʻo ia e noho i ka poʻokela o ka ʻimi kālā kikohoʻe a me ke kākoʻo ʻana i nā hana e holomua i nā ʻōnaehana uku a me ka ʻōnaehana kālā holoʻokoʻa.

Ke alakaʻi nei ka Bank of Israel i ka noiʻi a me ka hoʻomākaukau ʻana no ka hoʻopuka ʻana i kahi sekela kikohoʻe mai Nowemapa 2021. ʻO ka pono o kahi ʻōnaehana uku ʻoi aku ka maikaʻi i alakaʻi i kēia ʻano hana, ʻoiai ua ʻike ka panakō i nā pono kūpono o ke kālā digital bank central (CBDC). ) i ka makahiki 2017.

Ua ʻōlelo ʻo Kāpena Bank of Israel ʻo Amir Yaron i ka mea nui o ka mālama ʻana i ka digitalization o ka hoʻokele waiwai a me ka pani ʻana i ke āpau me nā ʻoihana holomua ʻē aʻe. Ua ʻōlelo pū ʻo ia inā e hoʻolauna ʻo ʻIseraʻela i kahi sekela digital, ʻoi aku ka nui o ka mālama ʻana i nā pae pilikino i hoʻohālikelike ʻia a i ʻole kiʻekiʻe aʻe ma mua o nā mea i hāʻawi ʻia e nā ʻano uku uku.

Ua hōʻike ʻo Hope Kiaʻāina ʻo Andrew Abir i ka hiki ke loaʻa i kahi sekela kikohoʻe e hoʻolauna hou aku i ka hoʻokūkū i loko o ka ʻōnaehana kālā o ka ʻIseraʻela, kahi i hoʻomalu ʻia e kekahi mau panakō nui a me nā ʻoihana. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi kahua pāʻani pae, hiki i kahi CBDC ke hiki i nā mea komo mākeke hou ke hāʻawi i nā huahana kālā a me nā lawelawe.

ʻO ka papahana Sela Bank of Israel, i hana pū ʻia me ka Hong Kong Monetary Authority a me ka Bank for International Settlements, ua hōʻike i ka hiki ke hiki i kahi CBDC kūʻai. Ke nānā nei kēia papahana i ka hoʻohui ʻana i ka hiki, ka hoʻokūkū, a me nā ana cybersecurity ʻoiai e mālama ana i nā pono o ke kālā kino.

ʻO ka noʻonoʻo ʻana o ka panakō waena i kahi sekela kikohoʻe e pane ana i ka noi o ka lehulehu no kahi ʻōnaehana kālā kūpono. ʻO ka piʻi ʻana o ka uku panee hou i hōʻike ʻia i ka pono o ka hoʻokūkū hoʻokūkū, ʻoiai ʻaʻole i hāʻawi piha nā panakō kalepa i ka piʻi ʻana o ka uku i nā koena o kā lākou mea kūʻai aku, e alakaʻi ana i ka hoʻihoʻi ʻana o ka lehulehu.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole i hoʻoholo paʻa ka Bank of Israel i ka hoʻopuka ʻana i kahi sekela kikohoʻe, ke ʻimi nei ʻo ia i ka ʻimi a me ka hoʻomohala ʻana i kahi kālā kikohoʻe e hoʻololi i nā ʻōnaehana uku a hoʻolaha i kahi ʻāina hoʻokūkū hoʻokūkū ma ka ʻāina.

