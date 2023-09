Aia kekahi Tales of Arise Anime Adaptation? Ke ʻimi nei i nā mea hiki

Ke kali nei nā poʻe o ka JRPG i mahalo nui ʻia, Tales of Arise, i ka nūhou e pili ana i kahi hoʻololi anime. Ua hopu ʻo Tales of Arise i nā puʻuwai o nā mea pāʻani ma ka honua holoʻokoʻa me kāna moʻolelo hoʻohiwahiwa a me nā hiʻohiʻona kupaianaha, me nā kiʻi ʻoniʻoni animated mai ka studio kaulana ʻo Ufotable.

ʻO JRPG, a i ʻole Kepani Role-Playing Game, he ʻano pāʻani wikiō mai Iapana i ʻike ʻia no kona nānā ʻana i nā moʻolelo a me nā hana hoʻohiwahiwa i nā honua noʻonoʻo. Hōʻike kēia mau pāʻani i ka hoʻouka kaua huli ʻana a ua ʻike ʻia e kā lākou hana kiʻi waihoʻoluʻu.

Hōʻike ʻia ʻo Tales of Arise i ka moʻolelo o Rena, kahi honua i hoʻomalu ʻia e kona poʻe kamaʻāina no 300 mau makahiki. Ke hahai nei ka pāʻani i nā huakaʻi o ʻelua mau kānaka, ʻo Alphen lāua ʻo Shionne, e hoʻāʻo nei e hoʻololi i ko lākou hopena a kākau hou i ko lākou mau hope.

ʻOiai ʻo ka Tales of Arise series he hoʻoilina waiwai o nā pāʻani wikiō, ua hoʻololi ʻia kekahi o ia mau mea i loko o OVA a me TV series, waiho ʻia ka poʻe e noʻonoʻo nei inā aia kahi anime adaptation o Tales of Arise i ka hana. I loko o kahi ninaninau i hala iho nei, ua ʻōlelo ʻo Tales series producer Yusuke Tomizawa i ka lā 3 o Kepakemapa 2023, ʻaʻohe hoʻolālā koke no kahi hoʻololi anime Tales of Arise.

Ua wehewehe ʻo Tomizawa ua hoʻolālā ʻia ka pāʻani ma ke ʻano he ʻike pili, a ʻo ka pāʻani, ka launa pū ʻana, a me nā koho mea pāʻani he mea hoʻohui i kona nani. ʻAʻole hiki ke unuhi maʻalahi kēia mau mea i kahi moʻo animated.

Eia naʻe, ua hōʻike ʻo Tomizawa i ka wehe ʻana o ka hui i ka hiki ke hoʻololi i ka anime i ka wā e hiki mai ana. ʻOiai ʻaʻohe hoʻolālā paʻa i kēia manawa, hiki i ka poʻe ke manaʻolana i kahi hoʻololi anime kūpono a pono e kali i nā hoʻolaha kūhelu mai Bandai Namco a i ʻole Ufotable, ʻo ia mau mea ʻelua mau studio e hoʻolalelale i Tales of Arise.

I kēia manawa, hiki i ka poʻe pā ke hoʻomau i ka hoʻomau ʻana iā lākou iho i ka moʻolelo moʻolelo waiwai a me ke ao holoʻokoʻa o Tales of Arise ma o ka ʻike mua ʻana i ka pāʻani. ʻO ka loaʻa ʻole o kahi hoʻololi anime hiki ke waiho i ka poʻe makemake i nā mea hou aʻe, akā ke kau nei ka manaʻo i ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike pāʻani immersive.

