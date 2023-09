ʻO ke koʻikoʻi o ka hoʻopaʻa ʻana i kāu kaulahao lako kikohoʻe

He mea nui ka Cybersecurity no nā hui i ka ʻāina kikohoʻe o kēia lā. Ua hoʻohana nā ʻoihana liʻiliʻi a me ka liʻiliʻi ma mua o £ 280m ma ka cybersecurity i 2022, e hōʻike ana i kona koʻikoʻi i nā hana ʻoihana hou. ʻOiai ke hoʻolilo nui nei nā hui i ka pale ʻana i kā lākou API, nā ʻenehana kapuaʻi, a me nā lako lako, ʻike pinepine lākou i nā nāwaliwali e pili ana i kā lākou kaulahao lako kamepiula.

Hana ʻia kahi hoʻouka kaua ʻana i ka wā e komo ai ka poʻe hoʻouka kaua i kahi mea kūʻai aku a i ʻole mea hoʻolako i hilinaʻi ʻia e hāʻawi ana i nā huahana, nā ʻāpana, a i ʻole nā ​​​​lawelawe i ka hui i manaʻo ʻia. I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, paʻa wale kāu hui e like me ka loulou nāwaliwali loa i kāu kaulahao lako kamepiula. Nui nā pūnaewele i hilinaʻi i nā ʻaoʻao ʻekolu a me nā mea open-source, hiki ke hoʻokomo i nā nāwaliwali i kā lākou code. ʻO ka ʻike ʻana i ke kumu o kēia mau ʻāpana a me ka loiloi ʻana i ko lākou palekana he hana paʻakikī.

No ka hoʻohaʻahaʻa i nā pilikia e pili ana i kāu kaulahao lako kikohoʻe, he mea nui e loiloi i nā hana palekana o nā ʻenekinia a me nā ʻoihana e kūkulu ana i nā ʻāpana polokalamu āu e lawe mai ai. E ʻimi i nā hōʻailona o ko lākou kūpaʻa ʻana i ka palekana polokalamu, e like me ka hoʻonui maʻamau a me ka uhi ʻana i nā code nui. Eia kekahi, e noʻonoʻo i ka moʻolelo o nā ʻoihana e hilinaʻi nei i ka lako polokalamu a lākou e kūkulu ai, no ka mea, ʻoi aku ka nui o ka manaʻo o nā mea hou i ka manawa.

ʻOiai he mea koʻikoʻi ka hoʻopaʻa ʻana i ke kaulahao lako polokalamu, pono ia e hoʻopaʻa i kahi kaulike ma waena o ka cybersecurity a me ka huahana papahana. ʻO ka hoʻopili ʻana i nā mea hana a me nā ala hou, e like me ka palekana-as-code a me DevSecOps, hiki ke hoʻoponopono i nā pilikia palekana ma mua o ke kaʻina hana a hoʻonui i ka huahana. Hāʻawi nā mea kūʻai like ʻole, me Google a me Snyk, i nā mea hana e kākoʻo ana i nā manaʻo palekana hou.

Hiki ke loaʻa nā hopena koʻikoʻi i ka hoʻouka kaua ʻana, e like me ka mea i hōʻike ʻia e ka hoʻouka kaua ʻana o SolarWinds i 2020. Ua hoʻokomo ka poʻe Attackers i nā code malicious i loko o ka ʻōnaehana polokalamu o SolarWinds, ʻaʻole i ka hui wale nō akā i kāna mau mea kūʻai aku 30,000. ʻAʻole pono nā hui e hilinaʻi makapō i kā lākou kaulahao lako kamepiula a pono e hana pono e hōʻemi i nā hoʻoweliweli palekana.

ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i kāu kaulahao lako kamepiula he mea koʻikoʻi o ka cybersecurity piha. Ma ka ʻike ʻana i nā nāwaliwali, ka loiloi ʻana i nā hana palekana o nā mea hoʻolako, a me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana palekana hou a me nā ala hoʻokele, hiki i nā hui ke hoʻonui i kā lākou pale ʻana i ka hoʻouka kaua ʻana.

