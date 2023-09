ʻO ka Hoʻololi: He Hōʻikeʻike weliweli a me ka noʻonoʻo

ʻO ka Changeling, ka hōʻike weliweli weliweli hou loa ma Apple TV +, he huakaʻi hoʻopiʻi a hoʻoweliweli e hoʻohui i nā mea o ka kānalua a me ka spookiness me kahi pā o ka gore. Hoʻololi ʻia mai ka moʻolelo lanakila lanakila a Victor LaValle, e hahai ana ka moʻolelo iā Apollo, i hōʻike ʻia e LaKeith Stanfield, ʻoiai ʻo ia e hoʻāʻo nei e wehe i nā mea pohihihi e pili ana i ka nalo koke ʻana o kāna wahine ʻo Emma (Clark Backo).

ʻOiai ua hoʻokomo ʻia ka hōʻike i kekahi mau mea hoʻoweliweli lele, he ʻano maʻalahi lākou, e kūpono ana i ka poʻe i puʻu koke. Ma kahi o ka hilinaʻi ʻana i nā hoʻopunipuni haʻahaʻa, ʻoi aku ka maikaʻi o ka Changeling i ke kūkulu ʻana i ka ʻāʻī i kahi manawa lōʻihi, e hana ana i kahi ʻike ʻike immersive. ʻO nā hana maʻamau e like me ka hāʻule ʻana o kahi ʻeke a i ʻole ke kuʻi ʻana i ka papaʻaina i ka manawa koʻikoʻi e kōkua i ka lewa uila.

Ma ke ʻano he weliweli weliweli, ʻike ʻo The Changeling i kahi kaulike maʻalahi ma waena o nā manawa unsettling a me nā manawa grotesque. ʻOiai aia kekahi mau hiʻohiʻona weliweli, e like me ke ʻano o ka ʻeha i ka iwi papalina haʻihaʻi, ʻimi nui ka hōʻike e hoʻopilikia i ka lehulehu ma nā ʻano maʻalahi. ʻO ka manaʻo nui i ka hoʻoulu ʻana i kahi manaʻo o ka ʻoluʻolu ma mua o ka hoʻohana ʻana i ka hana ʻino manuahi.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o The Changeling ke alakaʻi kūʻokoʻa e nā talena e like me Melina Matsoukas a me Jonathan van Tulleken. Hoʻohui pū ʻia me nā hana koʻikoʻi a Stanfield a me Backo, ʻaʻole ʻike wale ka hōʻike i nā makaʻu āpau e pili ana i ka makua akā e hōʻike pū ana i nā pilikia kikoʻī i kū i nā makuahine ʻeleʻele. E ʻimi ana i nā kumuhana o ka mōhai, ke kaumaha o ka hānau ʻana, a me ka piʻi ʻana o nā pilikia i kū i nā wahine ʻeleʻele i ka wā hānau.

ʻAʻole paha ʻo Changeling ka moʻolelo weliweli loa ma waho, akā hāʻawi ia i kahi manaʻo kūʻokoʻa a hoʻonāukiuki i ka weliweli. Hoʻopuka ia i nā nīnau hoʻohaʻahaʻa e pili ana i nā palena o nā paʻa ʻohana a me ke ʻano maoli o ka makua, e waiho ana i ka poʻe nānā me ka manaʻo ʻole ma hope o ka loaʻa ʻana o nā hōʻaiʻē. ʻOiai he mea kupanaha i ke ʻano, hiki i ka hōʻike ke hoʻokomo i ka manaʻoʻiʻo i ke aloha i loko o nā manawa pōʻeleʻele, e lilo ia i kiaʻi kūpono no nā mea hoʻoweliweli weliweli a me ka poʻe i maʻalahi ka makaʻu.

Sources:

- Hoʻololi ʻia mai ka ʻatikala "The Changeling on Apple TV+: He Scary but Thoughtful Fantasy Horror Series" na Slate.