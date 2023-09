Ua hōʻeha ka poʻe hackers i kākoʻo ʻia e ka mokuʻāina i ka US Aeronautical Organization

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ua hōʻike ʻia kahi ʻōlelo aʻoaʻo hui a CISA, ka FBI, a me USCYBERCOM ua uhaki nā pūʻulu hacking kākoʻo mokuʻāina i kahi hui aeronautical US me ka hoʻohana ʻana i ka hoʻohana ʻana i nā mea koʻikoʻi koʻikoʻi ma Zoho a me Fortinet. ʻOiai ʻaʻole i ʻike ʻia ka poʻe hoʻouka kaua, pili lākou i nā hana hoʻohana Iranian. Ua loaʻa i ka poʻe hackers ke komo ʻole i ka pūnaewele o ka hui ma o nā nāwaliwali ma Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus a me kahi pā ahi Fortinet. Hoʻomaopopo ka ʻōlelo aʻoaʻo e ʻimi pinepine kēia mau pūʻulu hoʻoweliweli i nā nāwaliwali i nā mea i hoʻopaʻa ʻole ʻia a i ka wā e komo ai lākou i kahi pūnaewele, e hoʻomau lākou i ka hoʻomau ʻana i nā ʻāpana hana hacked. Manaʻo ʻia nā mea pale pūnaewele e hoʻopili i nā mitigations i ʻōlelo ʻia a me nā hana maikaʻi loa e hoʻopaʻa i kā lākou ʻoihana. Ke hahai nei kēia haʻihaʻi i nā ʻōlelo aʻo mua mai CISA e pili ana i nā nāwaliwali i ʻike ʻole ʻia i nā manawa ManageEngine a me ka hoʻohana ʻana i nā hemahema Zoho e nā hui kākoʻo aupuni. ʻO ka vulnerability Fortinet, CVE-2022-42475, ua hoʻohana pū ʻia i ka hoʻouka kaua ʻole ʻana i nā hui aupuni. Ua hōʻike ʻo Fortinet ua hoʻoiho ʻia nā uku hōʻino ʻē aʻe i nā polokalamu i hoʻopaʻa ʻia i ka wā o ka hoʻouka ʻana.

Nā wehewehena:

- CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, kahi hui o ke aupuni pekelala US.

- FBI: Federal Bureau of Investigation, ka naʻauao kūloko a me ka lawelawe palekana o ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

- USCYBERCOM: ʻO ʻAmelika Hui Pū ʻIa Cyber ​​​​Command, ke kauoha hakakā i kuleana no nā hana pūʻali koa US ma ka cyberspace.

- Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus: He papa kōkua a me nā polokalamu hoʻokele waiwai i hoʻomohala ʻia e Zoho Corporation.

- Fortinet: He hui multinational e hoʻomohala a kūʻai aku i nā hoʻonā cybersecurity, me nā pā ahi a me nā VPN.

- CVE: Nā Puʻupuʻu maʻamau a me nā Hōʻike, kahi papa inoa o nā nāwaliwali o ka cybersecurity i hōʻike ʻia.

Sources:

– CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency

- FBI: Federal Bureau of Investigation

– USCYBERCOM: ʻAmelika Hui Pū ʻIa Cyber ​​Command

– Huihui Zoho

– Fortinet