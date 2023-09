iQOO 12: ʻO nā lono hou a me nā leaks e pili ana i ke kelepona e hiki mai ana

ʻO ka iQOO 12, ka mea pani i ka iQOO 11, ke hele nei i nā pōʻai i ka wili lono. Hōʻike nā hōʻike hou e hōʻike ana ka mea e hiki mai ana i kekahi mau kikoʻī hoihoi, me kahi hōʻike OLED kiʻekiʻe, kahi hoʻonohonoho kamera ikaika, a me ka hiki ke hoʻopiʻi wikiwiki.

Wahi a Digital Chat Station, kahi kumu hilinaʻi mai Kina, e kaena ka iQOO 12 i kahi hōʻike "2K" hoʻonā E7 OLED me ka wikiwiki o 144 Hz. ʻO kēia ke manaʻo e hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo i kahi hōʻike QHD me nā hiʻohiʻona maʻemaʻe a me nā hiʻohiʻona. Hoʻohui ʻia, ua ʻōlelo ʻia ka hāmeʻa e loaʻa i kahi kiʻi metala a me kahi mea kani ultrasonic i loko o ka hōʻike manamana lima no ka maʻalahi a paʻa ka wehe ʻana.

ʻO ka ʻōnaehana kamera ma ka iQOO 12 ka mea i manaʻo nui ʻia. Ua ʻōlelo ʻia ka pahupaʻi hope nui e hoʻohana i ka sensor OmniVision OV50H, e hōʻike ana i kahi hoʻonā 50 MP a me ka nui 1.2µm pixel. Eia kekahi, hiki i ka hāmeʻa ke hoʻokomo i kahi kāmele 64 MP periscope zoom me ka sensor OmniVision OV64B. Hāʻawi kēia hoʻonohonoho i nā mana kiʻi hoihoi me nā kiʻi kikoʻī a zoomed-in.

Hōʻike ʻia nā lono e kākoʻo ka iQOO 12 i ka hoʻopiʻi uea 200W, e hōʻike ana i ka hiki ʻana o kahi pākaukau nui. ʻAʻole i hōʻike ʻia ka mana pākaukau pololei, akā manaʻo ʻia ʻo ia ka "nui nui" e hoʻokō i nā koi koi koi.

ʻOiai ʻaʻole i hōʻoia ʻia ka lā hoʻokuʻu kūhelu, manaʻo ʻia ka iQOO 12 e hele i nā mākeke honua i ka hapaha mua o 2024. Manaʻo nā moʻolelo e hele mai ka hāmeʻa i nā hiʻohiʻona he nui, aia paha me kahi iQOO 12 maʻamau a me kahi iQOO ʻoi aʻe. 12 Pro. Eia nō naʻe, pili nui nā kikoʻī i hāʻawi ʻia ma luna nei i ka model Pro, e like me ka ʻike o kēia manawa.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ke hoʻolālā nei ka iQOO 12 i kahi kelepona hoʻohanohano maikaʻi loa me nā hiʻohiʻona kiʻi kiʻi kiʻekiʻe, kahi hōʻike kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a me ka hiki ke hoʻopiʻi wikiwiki. Ke puka mai nei nā kikoʻī hou aʻe, ke kali nei ka poʻe ʻenehana i ka hoʻolaha kūhelu e ʻike pehea e hana ai ka hāmeʻa i ka hoʻohana ʻana i ka honua maoli.

