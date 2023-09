Ke kū nei nā mea kūʻai aku ʻo Apple i ka £ 20 uku hou no ka hoʻololi ʻana i ka Port Charging Port

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple e hoʻololi i ka port charging port a me nā kelepona ma kāna iPhones no ka manawa mua ma 11 mau makahiki e hoʻokō i nā lula EU. Pono ke kānāwai ʻEulopa i nā kelepona āpau e hoʻohana i ka maʻamau USB-C, a manaʻo ʻia ʻo Apple e hoʻohana i kēia maʻamau i kāna mau hiʻohiʻona iPhone e hiki mai ana. Eia naʻe, hiki mai kēia hoʻololi me kahi kumukūʻai no nā mea kūʻai.

ʻAʻole hiki ke hoʻopaʻa ʻia ke kaula hoʻoili hou me nā brick charging o kēia manawa i hoʻohana ʻia e nā mea nona iPhone. ʻO ka hopena, pono paha nā mea nona iPhone hou e kūʻai i kahi mea hoʻohui mana mana £ 19.99. Hoʻohui kēia kālā hou i ke kumukūʻai kiʻekiʻe o nā hiʻohiʻona iPhone hou loa, me ka iPhone 15 kokoke i £ 2,000.

ʻO ka hoʻoholo a Apple ʻaʻole e hoʻokomo hou i nā mea hoʻohui mana me nā iPhones hou he hoʻāʻo e hōʻemi i ka ʻōpala uila. Eia naʻe, ʻo ia ke ʻano o ka hoʻonui ʻana o nā mea kūʻai mai nā hiʻohiʻona kahiko e ʻike ʻaʻole hana kā lākou mea hoʻololi i kēia manawa me nā mea hou. Hiki i kēia hoʻololi ke alakaʻi i ka huhū, me ka noʻonoʻo ʻana e hoʻohana nui ʻia ka maʻamau USB kahiko.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, hōʻike ʻia ʻo Apple e paipai ana i kāna mau limahana hale kūʻai e kūʻai aku i nā mea hoʻopili pā ma ka ʻaoʻao o nā iPhones hou. Ua hoʻololi ka hui i kāna mau iPads hou a me nā kamepiula i nā pilina USB-C, a ʻo ka iPhone ka mea hou e hoʻololi i kēia hoʻololi.

Hāʻawi ke awa USB-C i ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili i hoʻohālikelike ʻia i ke awa USB-A kahiko. ʻOiai ke hoʻohana nei nā mea hoʻololi hoʻoili iPhone kahiko o ka poʻe i ke awa USB-A, manaʻo ʻia nā iPhones hou e hoʻokomo i kahi kaula me ka maʻamau USB-C ma nā ʻaoʻao ʻelua.

ʻOiai ka pilikia a me ke kumukūʻai hoʻohui no nā mea kūʻai aku, ke hoʻohana nei ʻo Apple i kēia hoʻololi port charging a puni ka honua. Ma ka hopena o ka makahiki aʻe, pono nā kelepona āpau i kūʻai ʻia ma ka European Union e hoʻohana i ka maʻamau USB-C.

Manaʻo nā mea loiloi e pili ana kēia hoʻololi i ke kūʻai aku ʻana o iPhone, no ka mea hiki i nā mea kūʻai aku ke hoʻopaneʻe i kā lākou hoʻonui. Manaʻo ʻia ke kumu kūʻai o nā iPhone 15 liʻiliʻi loa ma ka £ 849, akā wānana ka poʻe loiloi e ʻike nā kumu kūʻai ʻoi aku ka maikaʻi o ka "Pro".

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻoholo a Apple e hoʻokō i nā lula o EU e pili ana i ka hoʻololi ʻana i ke awa hoʻopiʻi hiki ke lilo i mea paʻakikī no nā mea kūʻai aku, akā pili ia me nā hoʻoikaika honua e hoʻohālikelike i ka pilina o nā hāmeʻa.

Nā wehewehena:

- USB-C: ʻO ka USB-C (a i ʻole USB Type-C) kahi maʻamau maʻamau no ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻoili ʻikepili e hāʻawi i nā wikiwiki wikiwiki e hoʻohālikelike ʻia me ka maʻamau USB-A kahiko.

- USB-A: ʻO ka USB-A ka port USB maʻamau i hoʻohana nui ʻia no ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili i nā kamepiula, nā kaʻa, a me nā mea hoʻololi hoʻouka.

