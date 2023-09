Wehe i nā mea huna ma iMessage e hoʻouna i nā kikokikona kūikawā

Ua makemake paha ʻoe e hoʻouna ʻoi aku ma mua o kahi leka maʻamau ma kāu iPhone iMessage app? ʻAe, ua ʻike ʻia aia kahi papa huna i hoʻopiha ʻia me nā hiʻohiʻona akamai i hala ʻole paha ʻoe.

ʻO kekahi o nā hoʻopunipuni maikaʻi loa i hūnā ʻia ma iMessage ʻo ia ka hiki ke hoʻouna i kahi leka pahū e kahe ana i ka pale o ke kelepona o ka mea loaʻa. E noʻonoʻo i ko lākou kahaha i ka wā e hoʻopiha ai kāu leka i kā lākou hōʻike holoʻokoʻa! Akā ʻaʻole ʻo ia wale nō – aia kekahi mau ʻano kikokikona kūikawā hiki iā ʻoe ke hoʻouna pū.

Wahi a Apple, ma ka app Messages, hiki iā ʻoe ke hoʻoulu i hoʻokahi memo me ka hopena bubble a i ʻole e hoʻopiha i ka pale memo holoʻokoʻa me kahi hopena pale piha e like me nā balloons a confetti. Hiki iā ʻoe ke hoʻouna aku i kahi leka pilikino me ka ʻīnika ʻike ʻole ʻia e hoʻomau ʻia ana a hiki i ka swipes ka mea loaʻa e hōʻike.

No laila pehea ʻoe e wehe ai i kēia papa huna? He maʻalahi. E kāomi wale i ka memo āu e makemake ai e hoʻouna, e like me ke kaulahao emoji, a ma kahi o ka paʻi ʻana i ka icon Send, e kaomi a paʻa ma kahi. Voila! E hōʻike ʻia kahi papa huna me nā koho he nui āu e koho ai.

ʻO ka ʻaoʻao ʻaoʻao ma ka papa kuhikuhi huna e hiki ai iā ʻoe ke hoʻouna i kahi leka pahū e kahe ana i ke kelepona o ka mea hoʻokipa me kāu kikokikona. Akā aia kekahi mau koho ʻē aʻe e pono e ʻimi. Inā koho ʻoe iā Slam a i ʻole Loud, e puka mai ka memo no ka mea e loaʻa ana, ʻoiai ʻo Gentle ke ʻano o ka memo e "hiki mālie".

ʻO ka hiʻohiʻona maikaʻi loa ma waena o kēia mau koho huna i kapa ʻia ʻo Invisible Ink. Hūnā ia i ka memo no ʻoe a me ka mea loaʻa a hiki i ka wā e hōʻike ʻia ai me ka swipe o kou manamana lima. Hiki i kēia ke pale i kāu mau kamaʻilio ʻana mai ka prying maka a hiki iā ʻoe ke kūkākūkā palekana i ka TV a i ʻole nā ​​​​kiʻi ʻoniʻoni i loko o kahi kamaʻilio hui.

Me kēia mau hiʻohiʻona huna i ka iMessage, hiki iā ʻoe ke hoʻohui i kahi flair hou a me ka pīhoihoi i kāu mau memo. No laila e hele a hoʻomaka e ʻimi i ka papa kuhikuhi huna - e ʻike paha ʻoe i kekahi mau mea hoʻopunipuni a me nā mea kupanaha ma ke ala!

