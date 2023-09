ʻO ka iPhone 15 ka mea hoʻololi hou aʻe?

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple e hōʻike i ka iPhone 15 ma kahi hanana kūikawā i ka lā ʻapōpō, a ʻōlelo ʻia nā lono e hele mai ia me kahi mea hoʻohui USB-C, e pani ana i ka mea hoʻohui Lightning i lilo i mea maʻamau mai ka iPhone 5. ʻO ka iPhone hou e manaʻo ʻia e hōʻike ʻia. he awa Thunderbolt, e hāʻawi ana i nā koho hoʻokomo a me nā koho hoʻopuka no ka ʻikepili, hōʻike, mana, a me nā mea hou aku.

Me kēia mau mea hoʻonui, hiki i ka iPhone ke lilo i mea hoʻololi i ka ʻāina kamepiula. Ua ʻimi mua nā mea hoʻokūkū e like me Samsung pehea e hiki ai i nā smartphones ke pālua ma ke ʻano he pani pani, me ka Samsung's DeX e hāʻawi ana i kahi ʻike pākaukau kūpono. Manaʻo nā lono e hoʻolauna koke paha ʻo Android i kahi ʻano pākaukau maoli.

ʻOiai ʻaʻole i hōʻike piha ʻo Apple e hiki i ka iPadOS ke hoʻololi i kahi kaiapuni kamepiula papapihi, nui ka mana. Hiki i kahi iPhone 15 me kahi port USB-C a me Thunderbolt hiki ke hana ma ke ʻano he mea kūʻai lahilahi ʻeke, e ʻae i nā mea hoʻohana e hoʻopili i nā hōʻike waho a me nā mea hoʻokomo i nā wahi a me nā manawa a lākou e pono ai.

I kēia manawa, hiki i nā iPhones ke hoʻopili i kahi hōʻike waho. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohālike wale i ka pale o kā lākou hāmeʻa a i ʻole ka wikiō i hoʻopuka ʻia ma kahi hoʻonā i hoʻopaʻa ʻia no ka TV a i ʻole ke nānā ʻana i ka nānā ʻana, me ka waiho ʻole ʻana o ke koena o ka interface.

Eia nō naʻe, hiki i kahi iPhone hiki ke hoʻolālā i kahi ʻike e like me ka desktop ke hoʻopili ʻia i kahi pale hiki ke hoʻololi i kahi kamepiula no nā mea hoʻohana he nui. ʻO nā kaʻina hana ikaika o ka iPhone, i hoʻohana pū ʻia i nā Macs, loaʻa ka hana e pono ai no nā hana e like me ka leka uila, ka nānā pūnaewele, ke pāʻani wikiō, a me ka hoʻoponopono kiʻi. Hāʻawi mua ʻo iPadOS i nā hana like ma ka hāmeʻa like.

ʻOiai e pilikia paha ʻo Apple i ka cannibalizing i kāna mākeke Mac ponoʻī, ua ʻae ka hui i nā manawa kūpono e alakaʻi i nā loli paradigm i ka hoʻohana ʻana i nā hāmeʻa. Hiki i ka hoʻolaha iPhone ʻapōpō ke hōʻailona i ka hoʻomaka ʻana o kahi au hou no nā smartphones, akā ʻaʻole maopopo ʻole inā e hoʻokomo ʻia kahi ʻano papapihi i kēia makahiki a i ka wā e hiki mai ana.

I ka hopena, hiki i ka iPhone 15 ka mea hoʻohui USB-C a me Thunderbolt port hiki ke hoʻonoho iā ia ma ke ʻano he pani pani maoli. Inā koho ʻo Apple e hopu i kēia manawa a hoʻololi hou i ka manaʻo o kahi kelepona e ʻike ʻia.

