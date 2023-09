Ua wehe ʻo Apple i ka iPhone 15: Nā hiʻohiʻona, nā kumukūʻai, a me ka lā hoʻokuʻu

Ua wehe koke ʻo Apple i kāna iPhone 15 i manaʻo nui ʻia i ka wā o kahi hanana kūikawā ma Steve Jobs Theatre ma Cupertino, Kaleponi. Hoʻokuʻu ʻia nā hiʻohiʻona iPhone 15 hou ma Aotearoa (New Zealand) i ka lā 22 Kepakemapa, me nā kumukūʻai e hoʻomaka ana ma NZ $1649 no ke kumu maʻamau, NZ $2099 no ka Pro, a me $2499 no ka Pro Max.

I ka wā o ka hanana, ua hōʻike pū ʻo Apple i nā hiʻohiʻona Apple Watch hou loa, e hōʻike ana i kahi hiʻohiʻona mana gesture hou. Me kēia hiʻohiʻona, hiki i nā mea hoʻohana ke hana i nā hana like ʻole ma ke kaomi ʻana i ko lākou manamana lima a me ka manamana lima.

ʻO ka mea mahalo, ua hoʻokuʻu ʻia ka pae iPhone 15 me nā kumukūʻai kumu like me ka pae iPhone 14 ma mua ma US. Eia naʻe, ma New Zealand, ke kumu kūʻai iPhone 15 i NZ $ 50 kiʻekiʻe ma mua o ka iPhone 14. ʻO ke kumu kūʻai hoʻomaka o ka iPhone 15 Pro he NZ $ 100 ma mua o ka iPhone 14 Pro, a ua ʻike nā hiʻohiʻona hou Plus a me Pro Max i ka piʻi ʻana o ke kumu kūʻai. o NZ$300 i hoʻohālikelike ʻia me nā hiʻohiʻona o ka makahiki i hala.

ʻO kahi hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka pae iPhone 15 ʻo ka hoʻokomo ʻana i nā awa USB-C no ka hoʻopiʻi. Hele mai kēia neʻe ma hope o ka hoʻoholo ʻana o ka European Union i ke kānāwai e koi ana i nā mea liʻiliʻi a pau, me nā smartphones, e hoʻohana i ka USB-C charging ma 2024. Me kēia hoʻololi, hiki i ke kaula like e hoʻopiʻi ai i nā iPhones ke hoʻopiʻi i ka hapa nui o nā kelepona Android hou a me nā mea hana ʻē aʻe. Hoʻohui ʻia, ʻae ia no ka hoʻihoʻi ʻana, ʻo ia ka mea hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻihoʻi i nā mea pono e like me kā lākou AirPods hihia pololei mai kā lākou iPhone.

Ma nā ʻōlelo o nā kala, e loaʻa nā hiʻohiʻona iPhone 15 maʻamau a me Plus i ka ʻulaʻula, melemele, uliuli, ʻōmaʻomaʻo a me ka ʻeleʻele. Hāʻawi nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro a me Pro Max i ʻeleʻele, keʻokeʻo, uliuli, a me nā koho titanium kūlohelohe. Eia nō naʻe, ʻaʻole like me kekahi mau kelepona Android like, ʻaʻole i hōʻike ʻia nā hiʻohiʻona iPhone 15 maʻamau i kahi hōʻike mau a i ʻole kahi hōʻike 120Hz.

Hele mai nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro me kahi pahu titanium māmā a paʻa, hoʻololi i ke kila kila i hoʻohana ʻia i nā hiʻohiʻona mua. Eia kekahi, ua hoʻololi ʻia ka hoʻololi leo ma ka ʻaoʻao o ke kelepona me kahi pihi hana programmable.

Ma ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka iPhone 15 i nā hiʻohiʻona hou, nā kumukūʻai kiʻekiʻe no kekahi mau hiʻohiʻona, a me ka maʻalahi o ka hoʻopiʻi USB-C. Me kā lākou mau hiʻohiʻona maikaʻi a me nā hoʻolālā hou, ʻike ʻia kēia mau iPhones hou i ka manaʻo o ka poʻe hoihoi Apple a me nā mea aloha ʻenehana.

Sources:

- Apple - YouTube