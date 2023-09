He aha ka mea e manaʻo ai mai ka Apple iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max

ʻO ka iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max o Apple e hiki mai ana i hoʻonohonoho ʻia e mālama i nā koho hiki ke waiho like me ko lākou mau mua, nā hiʻohiʻona iPhone 14 Pro. Wahi a ka hui noiʻi ʻo Taiwanese TrendForce, e loaʻa nā iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max ma 128GB, 256GB, 512GB, a me 1TB mau mea mālama.

Hoʻohui ʻia, ʻōlelo ka ʻoihana noiʻi e hele mai nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro me ka nui o ka nui o ka RAM o 8GB, i hoʻohālikelike ʻia me 6GB i nā hiʻohiʻona iPhone 14 Pro. Hiki i kēia hoʻonui i ka RAM ke hopena i ka hana i hoʻonui ʻia, ʻoi aku hoʻi i ka wā e pili ana i ka multitasking. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, manaʻo ʻia nā hiʻohiʻona iPhone 15 a me iPhone 15 Plus haʻahaʻa e loaʻa iā 6GB o RAM.

Ua wānana ʻo TrendForce e hoʻomaka ka iPhone 15 Pro ma $999, e like me ke kumukūʻai hoʻomaka no ka iPhone 14 Pro. Eia nō naʻe, ke manaʻo nei lākou e loaʻa i ka iPhone 15 Pro Max ke kumukūʻai hoʻomaka o $1,199, e hōʻike ana i ka piʻi ʻana o $100 mai kona mua, ʻo ka iPhone 14 Pro Max.

ʻO nā hiʻohiʻona ʻē aʻe no ka iPhone 15 series he port USB-C a me ka Dynamic Island, me nā hoʻonui hou i manaʻo ʻia no nā hiʻohiʻona Pro, e like me ke kiʻi titanium, ke pihi hana maʻamau, A17 Bionic chip, kākoʻo Wi-Fi 6E, a me kahi ʻO ka lens periscope hiki ke hiki i ka 6x optical zoom ma ka iPhone 15 Pro Max.

E wehe ʻo Apple i ka iPhone 15 series i ka wā o kahi hanana i hoʻonohonoho ʻia no ka Poalua, Kepakemapa 12, ma 10 am Pacific Time. E hoʻolaha ʻia ka hanana ma YouTube, ka pūnaewele o Apple, a me ka Apple Events app no ​​Apple TV.

Nā Puna: TrendForce

Wehewehe: RAM – Random Access Memory

ʻO ke awa USB-C - He kūlana hoʻohui honua no ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻoili ʻikepili

Dynamic Island - He ʻenehana e hiki ai i ka hōʻike ʻana i nā pihi virtual maʻamau i ka pale o ka iPhone

Titanium frame – He mea hoʻolālā o ka hoʻolālā kelepona i hana ʻia mai ka titanium, i ʻike ʻia no kona lōʻihi

A17 Bionic chip - He ʻōnaehana ponoʻī i hoʻolālā ʻia e Apple no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana a me ka pono o ka mana.

Wi-Fi 6E - ʻO ka mana hou loa o ka maʻamau Wi-Fi, e hāʻawi ana i nā wikiwiki wikiwiki a hoʻonui i ka hiki

Lens Periscope - He ʻano lens telephoto e hoʻohana ana i kahi prism e hoʻokō i ka zoom optical ʻoi aku ka nui me ka ʻole o ka hoʻonui ʻana i ka mānoanoa o ke kelepona.