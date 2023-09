ʻO iPhone 15 Pro Rumor: Ua hōʻike ʻia nā kikoʻī o ka mālama a me ke kumu kūʻai

Wahi a kahi noiʻi noiʻi mai nā mea loiloi ma TrendForce, e hoʻomaka ana ka iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max e like me ka nui o ka waiho ʻana o 128GB e like me ko lākou mau mua, ka iPhone 14 Pro lineup. Kūlike ʻole i nā lono ma mua, ʻōlelo ka hōʻike e kūʻai ʻia ka iPhone 15 Pro ma $999, ʻaʻole i hoʻololi ʻia mai ka iPhone 14 Pro, aʻo ka iPhone 15 Pro Max e ʻike i ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai $100, e hoʻomaka ana ma $1199.

Kūʻē ka ʻike a TrendForce i nā hōʻike mua i manaʻo ʻia e ʻike nā kumu ʻelua i ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai. Eia nō naʻe, ke kūpaʻa nei ia me ka ʻōlelo e hoʻomaka nā mea ʻelua me 128GB o ka waiho ʻana. Hoʻohui ʻia, hoʻopiʻi ka hōʻike i kahi lono ma mua e loaʻa ana ka iPhone 15 Pro i kahi hoʻonohonoho 2TB hou, e ʻōlelo ana e hoʻonui ʻia nā koho mālama ma 1TB.

Ua manaʻo nā mea loiloi ʻē aʻe i ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai i ka hoʻopili ʻana o kahi chassis titanium a me kahi kāmela periscope hou ma ka iPhone 15 Pro Max. Hōʻike pū ʻo TrendForce e loaʻa i nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro ka 8GB o RAM, kahi hoʻonui mai ka 6GB i loaʻa i ka iPhone 14 Pro.

ʻOiai ua manaʻolana kekahi no ka piʻi ʻana o ka waihona waihona i 256GB, hōʻike kēia hōʻike hou ʻaʻole paha ia ka hihia. ʻO ka hanana e hiki mai ana ʻo Apple, "Wonderlust," ua hoʻonohonoho ʻia e wehe i nā kikoʻī āpau e pili ana i ka iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max, no laila ʻaʻole e liʻuliʻu ma mua o ka hōʻoia ʻana i kēia mau lono.

