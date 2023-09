Hiki i ka iPhone 15 Pro Max ke lanakila i ka Samsung Galaxy S23 Ultra i ka hana kamera?

Ua manaʻo nui ʻia ʻo Samsung Galaxy S23 Ultra ʻo ia kekahi o nā kelepona kāmela maikaʻi loa ma ka mākeke. Eia nō naʻe, ʻo ka iPhone 15 Pro Max e hiki mai ana e manaʻo ʻia no ka wahi kiʻekiʻe, me kahi hiʻohiʻona nui e hiki ke hoʻololi i nā mea āpau.

I ka hiki ʻana i ka hana kamera, hoʻokani koʻikoʻi nā mana zoom. ʻO ka Galaxy S23 Ultra ka 10x optical zoom hoʻokaʻawale iā ia mai kāna mau mea hoʻokūkū, me ka iPhone 14 Pro a me 14 Pro Max, e hāʻawi wale ana i kahi kāmela telephoto 3x. ʻOiai ʻo ka Galaxy S22 Ultra kahiko i ʻoi aku i ka iPhone 14 Pro i ka hoʻohālikelike. Akaka, ʻo ka laulā zoom hou e hana i kahi ʻokoʻa ʻike i ka maikaʻi o ke kiʻi.

Manaʻo nā lono e hiki i ka iPhone 15 Pro Max ke hoʻohana i kahi kāmela telephoto 10x periscope e hoʻokūkū i ka mana zoom o Galaxy S23 Ultra. Hoʻohui ʻia me kahi sensor ʻoi aku ka nui, hiki i kēia hoʻonui ke hāʻawi i nā kiʻi ʻoi aku ka maikaʻi. Eia nō naʻe, aia nā lono kū'ē e hōʻike ana i ka iPhone 15 Pro Max's optical range hiki ke piʻi i luna ma 6x ma kahi. Eia nō naʻe, manaʻolana ka poʻe e hele maoli ʻo Apple no ka 10x optical zoom ākea.

Ma waho aʻe o ke kiʻi kiʻi, ʻo ka hoʻohui ʻana i kahi kāmela kiʻi kiʻi periscope 10x e pōmaikaʻi pū kekahi i ke kiʻi wikiō. E ʻae ia i nā mea hoʻohana e hoʻokokoke i nā kumuhana me ka ʻole o ka neʻe kino ʻana, a me ka hiki ke hoʻopau i nā hopena panning ma hope o ka hoʻoponopono ʻana me ka hoʻohana ʻana i ka polokalamu hoʻoponopono wikiō. Eia kekahi, ua manaʻo ʻia ka iPhone 15 Pro e hōʻike i ka chip A17 Bionic ikaika, hiki ke kākoʻo i ka hoʻopaʻa wikiō 8K. Hāʻawi kēia i nā mea hoʻohana me ka maʻalahi o ka hoʻoponopono ʻana a me ka hoʻopuka ʻana i nā wikiō hoʻonā kiʻekiʻe me ka ʻole o ka nui o nā kikoʻī.

Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻopaʻa ʻana i nā wikiō 8K e pono ai ka nui o ka waiho ʻana. No ka hoʻokō ʻana i kēia, ua haʻi ʻia ʻo Apple e hāʻawi i kahi koho mālama 2TB no ka iPhone 15 Pro series, ka nui o ka nui o ka mālama ʻana i ʻike ʻia ma kahi iPhone. ʻO ka hoʻonui nui ʻana o nā wikiō 8K e pono ai ka nui o ka faila, no laila ka pono o ka hoʻonui ʻana i ka mālama nui.

ʻO kēia mau hiʻohiʻona a me nā hoʻomaikaʻi a pau e hele mai ma ke kumukūʻai, ʻoiai naʻe. Manaʻo ka iPhone 15 Pro lineup e loaʻa ke kumukūʻai kiʻekiʻe ma mua o kona mua, me nā lono e hōʻike ana i ka piʻi ʻana o $ 100 ma ka liʻiliʻi a hiki i kahi $ 200 premium. Eia nō naʻe, ke kali nui nei nā mea hoihoi a me nā poʻe loea i ka hana kāmela iPhone 15 Pro Max, me ka manaʻolana i kahi kāmela telephoto 10x e hoʻokūkū i ka Samsung Galaxy S23 Ultra.

Nā Puna: Tom's Guide, Technizo