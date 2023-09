ʻO Apple Event 2023: He aha ka mea e manaʻo ai mai ka iPhone 15 Pro Max

ʻO ka hanana Apple i manaʻo nui ʻia ʻo 2023 he mau lā wale nō ia, a ʻo ka manaʻo e pili ana i ka iPhone 15 Pro Max i kahi kiʻekiʻe. Mai kona kumukūʻai a me ka hiki ke kiʻi paʻi kiʻi a hiki i kona hoʻolālā a me ka chip, he nui nā hiʻohiʻona hoihoi e nānā i mua. Hoʻonohonoho ʻia e wehe ʻia ma Kepakemapa 12, 2023, eia kahi papa inoa o ka iPhone 15 Pro Max i hale kūʻai.

E hoʻomaka ana me ka hoʻolālā, ʻōlelo ʻia nā lono e hōʻike ana ka iPhone 15 Pro Max i nā bezels ʻoi aku ka lahilahi, ʻo 1.5mm wale nō ka mānoanoa. Eia kekahi, ua haʻi ʻia e haʻalele i kāna ʻano kila kila ma ke ʻano o ka chassis titanium māmā, ke kaupaona ʻana ma 221g. Loaʻa paha nā ʻaoʻao Pro i nā ʻaoʻao curved a me kahi port charging type USB-C.

I ka ʻōlelo o ka hōʻike, manaʻo ʻia ka iPhone 15 Pro Max e haʻaheo i kahi hōʻike 6.7-inch Super Retina XDR me kahi notch Island Dynamic, e hāʻawi ana i kahi ʻike kupanaha no nā mea hoʻohana.

Hoʻonohonoho ʻia ka pahupaʻikiʻi e loaʻa i kahi hoʻonui koʻikoʻi, me nā lono e hōʻike ana i kahi lens ākea 48MP, kahi lens ultra-ākea 12MP, a me kahi lens telephoto periscope 12MP me 5x a i ʻole 6x variable zoom. Hoʻohui hou, hiki i ka iPhone 15 Pro Max ke hōʻike i nā sensor hou i hana ʻia e Sony no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kiʻi haʻahaʻa haʻahaʻa, me kahi sensor e ana i ka 1/1.14 iniha. Ma ke alo, ua manaʻo ʻia kahi kāmela TrueDepth 12MP e hoʻomaikaʻi i ka selfies a me ka hiki i ka Face ID.

ʻO ka mana o ka iPhone 15 Pro Max ʻo ia ka A17 Bionic chipset, i ʻōlelo ʻia he hoʻomaikaʻi mai kona mua. ʻO kēia chipset, i kūkulu ʻia ma kahi kaʻina hana 3nm, manaʻo ʻia e hāʻawi i ka hana kupaianaha, me ka helu hoʻokahi-core o 3019 a me ka helu multi-core o 7860 ma Geekbench 6. Hiki ke hele mai ka mea me ka 8GB o RAM a me kahi pākaukau nui aʻe ma mua o ka iPhone 14 Pro Max, e holo ana ma ka iOS 17 hou loa.

ʻOiai e ʻōlelo ana nā leaks e ʻoi aku ka maikaʻi o ka iPhone 15 Pro Max ma mua o kāna mea i loaʻa mua, me ke kumu kūʻai hoʻomaka o $1299, he mea nui ia e hoʻomaopopo he mau kikoʻī kikoʻī kēia. Hiki paha iā Apple ke hoʻolauna i nā koho kala hou e hōʻike i ke kiʻi titanium, hiki ke komo pū me ke kala hina, ʻeleʻele ākea, kala titan, a me ka uliuli uliuli.

E like me ka manawa mau, ʻoi aku ka maikaʻi o ka kali ʻana no ka wehe ʻana o ka mana ma ka hanana Apple e kiʻi i nā kikoʻī pololei e pili ana i ka iPhone 15 Pro Max. E kaha i kāu kalena no ka lā 12 o Kepakemapa, 2023, a e kakali no ka ʻike hou aku.

Sources:

– ʻenehana Radar