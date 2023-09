Ke hoʻolauna nei i ka iPhone 15 Pro Max: ʻO ke kelepona ikaika loa o Apple

ʻO ka iPhone 15 Pro Max ʻo Apple ka poʻokela poʻokela poʻokela hou loa a ke kaena nei i ke kāmela ikaika loa i ʻike ʻia ma kahi iPhone. Hoʻokuʻu ʻia ma ka ʻaoʻao o ka iPhone 15, iPhone 15 Plus, a me iPhone 15 Pro, ke hōʻike nei ka Pro Max i kahi hōʻike 6.7-ʻīniha a me nā hiʻohiʻona hou a pau i loaʻa i kona mau kaikaina, e like me ke pihi hana maʻamau a me kahi port USB-C.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka iPhone 15 Pro Max ʻo kāna lens zoom periscope hou, e hāʻawi ana i kahi zoom optical 5x, e lilo ia i mea hoʻokūkū ikaika e kūʻē i nā kelepona kiʻi kiʻekiʻe. Me ka hua 2x o Apple mai ka sensor 48MP, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻokō pono i ka 10x optical zoom. Ua hoʻolaha ʻia ka iPhone 15 Pro Max i ka wā o ka hanana ʻo Apple i Kepakemapa a loaʻa iā ia no ka pre-order ma mua o kona hoʻokuʻu ʻana ma Kepakemapa 22nd.

ʻO kahi hiʻohiʻona kaulana o ka iPhone 15 Pro Max ʻo kāna port USB-C, e hoʻololi ana i ka mea hoʻohui uila o Apple. Hāʻawi kēia awa i nā wikiwiki USB 3 no ka hoʻoiho wikiwiki ʻana i nā faila wikiō a ʻoi aku. Hoʻolako pū ʻia me ka puʻupuʻu A17 Pro hou o Apple, kahi e hoʻonui ai i kāna hana holoʻokoʻa.

ʻOiai kaʻana like o ka Pro Max i kona nui, ua hoʻokiʻekiʻe ʻo ia i kahi kūkulu titanium, nā ʻaoʻao pōʻai, a me kahi pihi hana maʻamau, e like me ka mea i hōʻike ʻia e iOS 17. Hāʻawi kēia mau hoʻomaikaʻi i kāna hoʻolālā nani a me ka mea hoʻohana.

ʻAʻole i loaʻa iā mākou ka ʻike lima lima me ka iPhone 15 Pro Max, akā e pili ana i kāna mau kikoʻī hoihoi, ke hoʻolālā nei ia e lilo i mea hoʻonui kaulana. Me kāna mau hiʻohiʻona kamera kiʻekiʻe a me ka hana ikaika, manaʻo ʻia e hoʻokūkū maikaʻi i ka mākeke kelepona a manaʻo ʻia ʻo ia kekahi o nā iPhones maikaʻi loa a hiki i kēia lā.

Ke hoʻonui nei mākou i ka manawa me ke kelepona hae hou o Apple, e hāʻawi mākou i kahi loiloi piha e kikoʻī ana i kona mau ikaika a me nā nāwaliwali. E hoʻomau no kā mākou ʻōlelo hoʻoholo hope ma ka iPhone 15 Pro Max.

Nā Puna: ʻAʻole ʻike ʻia