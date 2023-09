Ua wehe ʻo Apple i ka iPhone 15 Pro: ʻO ka wā e hiki mai ana o ka pāʻani Mobile

Ua hoʻolaha ʻo Apple i ka hoʻokuʻu ʻana o kāna iPhone 15 Pro i manaʻo nui ʻia, e hoʻohiki nei e hoʻololi i ka ʻike pāʻani kelepona. Ua hoʻonoho ʻia ʻo "ka hanauna hou o ka pāʻani kelepona," ʻo ka iPhone 15 Pro kaena i ke kākoʻo no ka console a me nā pāʻani PC i loaʻa ʻole ma mua o nā lako kelepona.

I ka wā o ka Apple Wonderlust Event, ua hōʻike ka hui e hōʻike ana ka iPhone 15 Pro i kahi laina o nā pāʻani AAA, me nā inoa i manaʻo nui ʻia e like me Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding, a me Assassin's Creed Mirage. He mea koʻikoʻi kēia no ka pāʻani kelepona ʻana, no ka mea e hōʻailona ia i ka manawa mua e holo ai kahi console / PC o Assassin's Creed e holo maoli ma iOS.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka iPhone 15 Pro ʻo kāna hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana nui a me ka hoʻokomo ʻana i ka ʻenehana ray tracing no ka pāʻani. Ua hoʻohiki ʻo Apple e hāʻawi kēia mau mea hoʻonui i kahi ʻike pāʻani immersive maoli a kiʻekiʻe ma kahi polokalamu kelepona. Eia nō naʻe, ke ʻike ʻia nei pehea e pili ai kēia mau pāʻani koi i ke ola pākaukau o ka iPhone 15 Pro.

ʻO ka hoʻokuʻu ʻana o kēia mau pāʻani AAA ma ka iPhone 15 Pro e hāʻawi i kahi manawa hoihoi no nā mea pāʻani e makemake i ka maʻalahi e pāʻani i kā lākou poʻo punahele ma ka hele. ʻO ka loaʻa ʻana o nā pāʻani e like me Assassin's Creed Mirage ma kahi kahua paʻa e hoʻololi hou i ke ʻano o ka pāʻani kelepona.

Ma nā ʻōlelo o nā lā hoʻokuʻu, Resident Evil Village, Resident Evil 4, a me Death Stranding e loaʻa i ka iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max ma hope o kēia makahiki. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Assassin's Creed Mirage e hoʻokuʻu i ka hapa mua o 2024, ma hope iki ma mua o kāna console a me nā hoa PC.

No ke kākoʻo ʻana i nā mana pāʻani holomua o ka iPhone 15 Pro, ua hoʻolako ʻo Apple iā ia me kahi GPU pro-class he 20 pakeneka ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o kona mau mua. Hāʻawi ka hāmeʻa i kahi hoʻolālā 6-core e hāʻawi i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana kiʻekiʻe a me ka pono o ka ikehu. Hiki i ka puʻupuʻu A17 Pro hou ke hiki ke hoʻopaʻa ʻia i ka ray tracing, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maʻalahi a maikaʻi hoʻi no ka poʻe hoihoi pāʻani kelepona.

Me ka wehe ʻana o ka iPhone 15 Pro, hoʻomau ʻo Apple i ka pana ʻana i nā palena o ka pāʻani kelepona. Hoʻohiki kēia mea hana e hāʻawi i kahi ʻike pāʻani ʻike ʻole ʻia, e lawe ana i ka console kiʻekiʻe a me nā pāʻani PC i kahi kahua paʻa.

Sources:

- ʻO Apple Wonderlust hanana

– Logan Plant, IGN

Nā wehewehena:

- Nā pāʻani AAA: nā pāʻani wikiō kiʻekiʻe a me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hoʻomohala ʻia e nā studio nui a me nā mea hoʻopuka.

- Ray tracing: He ʻano hana hoʻohālike e hoʻohālikelike ana i ke ʻano o ka mālamalama i loko o kahi kaiapuni virtual, e hana ana i nā hopena kukui maoli i nā pāʻani wikiō.

- GPU: Graphics Processing Unit, kahi kaapuni uila kūikawā e hoʻolalelale i ka hana ʻana i nā kiʻi a me nā kiʻi i loko o kahi ʻōnaehana kamepiula.