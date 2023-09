E wehe ʻia ka iPhone 15 hou: He aha ka mea e manaʻo ai

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple e hōʻike i kāna mau poʻokela poʻokela hou loa i kāna hanana hoʻolaha i kapa ʻia ʻo "Wanderlust." E wehe ka ʻenehana nui i ka iPhone 15 a me iPhone 15 Pro hou, e hoʻonui ana i nā hiʻohiʻona iPhone 14 o ka makahiki i hala. Hiki mai ka hanana i kahi manawa koʻikoʻi no Apple, me ka noi honua no nā smartphones hou i ka haʻahaʻa loa i loko o hoʻokahi makahiki. E hoʻokipa ka mea hana iPhone i ka hanana ma ka Steve Jobs Theatre ma Apple Park ma Kaleponi. E hoʻolaha ʻia ka ʻōlelo nui ma YouTube.

Manaʻo ʻia e hoʻokuʻu ʻia ka iPhone 15 ma ka Pōʻalima, Kepakemapa 22, me nā kauoha mua e hoʻomaka ana i ka lā 15 Kepakemapa. E hoʻomaka paha ʻo Apple i ʻelua mau hiʻohiʻona o ka iPhone 15 Pro - hoʻokahi kumu hoʻohālike maʻamau me kahi hōʻike 6.1-iniha a ʻoi aku ka nui. ʻO iPhone 15 Pro Max me ka pale 6.7-ʻīniha. ʻO ka iPhone 15 a me ka iPhone 15 Plus, ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā smartphones ikaika, ke kali ʻia hoʻi.

Manaʻo ka iPhone 15 hou e hōʻike i kahi microchip i hoʻonui ʻia, ʻo ka A17 Bionic, e hāʻawi i kahi kaʻina hana ʻoi aku ka maikaʻi a hoʻomaikaʻi i ke ola pākaukau. E kūkulu ʻia nā hiʻohiʻona Pro me kahi pahu titanium no nā mea māmā a ʻoi aku ka lōʻihi. Hōʻike ʻia nā hiʻohiʻona iPhone 15 āpau i kahi hōʻike adaptive me kahi kāmela punch-hole ma ka piko o ke kelepona, e hoʻopau ana i ka hoʻolālā "notch".

Manaʻo ʻia ka hoʻonui ʻana i nā kāmela e lilo i wahi kikoʻī o ka hoʻokuʻu ʻana o ka iPhone 15. E hōʻike ana nā hiʻohiʻona hoʻokomo i kahi kāmela ākea ʻoi aku ka ikaika, aʻo nā hiʻohiʻona Pro hiki ke hoʻokomo i kahi lens kamera "periscope" no ka hiki ke hoʻonui i ka zoom. Eia hou, hiki ke pani ʻia ke pihi mute ma ka ʻaoʻao o ke kelepona me kahi pihi "action" programmable.

E hoʻohana pū ka iPhone 15 hou i kahi kelepona USB-C, e like me ke kauoha e ke kānāwai EU e hoʻohālikelike i nā mea hoʻokele a me ka hakakā ʻana i ka e-waste. Hiki i ke kaula hou ke hoʻolilo i nā kaula kahiko i mea ʻole no ka hoʻouka ʻana. Manaʻo ʻia ʻo Apple Watch Series 9 e hoʻokuʻu ʻia, me nā mea hiki ke hoʻonui i ka Apple Watch Ultra a me AirPod headphones.

ʻAʻole i hoʻokuʻu ʻia ka ʻike kumukūʻai no ka iPhone 15.

Nā kumu: Bloomberg, Nikkei, Apple