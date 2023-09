Ua wehe ʻo Apple i ka iPhone 15, Apple Watch Series 9, a me AirPods Pro 2 me ka USB-C Charging

Ua hoʻolaha wale ʻo Apple i kāna laina huahana hou i manaʻo nui ʻia no 2023, me ka iPhone 15, Apple Watch Series 9, a me AirPods Pro 2 me ka USB-C charging. Hele mai ka iPhone 15 me kahi hoʻololi i ka USB-C a me kahi zoom kamera lōʻihi no kāna kumu hoʻohālike Pro. Manaʻo ka ʻoihana e hoʻowalewale kēia mau makana hou i nā mea kūʻai aku e hoʻomaikaʻi a hoʻohuli i ka slide hou i kāna kumukūʻai.

ʻO nā mana maʻamau a me ka nui o ka iPhone 15 e mālama i nā mea hoʻolālā o nā hiʻohiʻona mua, me nā ʻaoʻao alumini a me nā aniani a me nā mua. Eia nō naʻe, ke hōʻike nei lākou i kēia manawa i nā ʻaoʻao contoured hou a me kahi ʻoki ʻoki "mokulele ikaika" liʻiliʻi ma ka piko o ka pale. Ua hoʻomaikaʻi maikaʻi ʻia ka ʻōnaehana kamera ʻelua, me kahi sensor nui 48-megapixel a me kahi zoom optical 2x.

Ke kaena nei nā hiʻohiʻona hou i nā pale ʻelua ʻoi aku ka mālamalama, e hiki ai ke heluhelu maikaʻi i waho. ʻO kekahi hiʻohiʻona ʻē aʻe ʻo ia ka hoʻokomo ʻana i ka port USB-C, kahi e hiki ai ke hoʻopiʻi a me ka hoʻohālikelike ʻana me nā ʻano mea like ʻole. Hoʻolako ʻia nā kelepona me ka chip A16 a loaʻa i nā hale kūʻai ma Kepakemapa 22, e hoʻomaka ana ma £799 ($799) no ka iPhone 15 a me £899 ($899) no ka iPhone 15 Plus.

Loaʻa i nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro a me 15 Pro Max kiʻekiʻe ka hoʻonui hou ʻana i kēia makahiki, me nā bezels liʻiliʻi, nā aniani i hoʻoheheʻe ʻia, a me nā ʻaoʻao titanium no ka hoʻonui ʻana i ka lōʻihi a me ke kaumaha māmā. Ua pani ʻia ke kī leo me kahi pihi hana hiki ke hana i nā hana he nui. Hōʻike pū kēia mau hiʻohiʻona i ka chip A17 Pro no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana, ʻoi aku ka wikiwiki o nā awa USB-C, a me nā kāmera ʻoi aku ka maikaʻi. ʻO ka iPhone 15 Pro Max, ʻo ia hoʻi, hele mai me kahi kāmela telephoto 12MP e hāʻawi ana i kahi zoom optical 5x, e like me nā kelepona Samsung a me Google.

Ua hoʻolauna pū ʻo Apple i ka Apple Watch Series 9 a me ka Ultra 2. Mālama ka Series 9 i ka hoʻolālā maʻamau ʻoiai e hāʻawi ana i kahi chip S9 hou no ka hoʻoponopono wikiwiki ʻana a me ka pale ʻālohilohi. ʻO ka Ultra 2, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, e hōʻike ana i kahi aniani 3,000nit ʻoi aku ka mālamalama a me kahi hihia i hana ʻia me 95% titanium recycled. E loaʻa nā hiʻohiʻona ʻelua e hoʻomaka ana ma £399 ($399) no ka Apple Watch Series 9 a me £799 ($799) no ka Watch Ultra Series 2.

ʻO ka holoʻokoʻa, hōʻike ka laina huahana hou o Apple i nā hoʻomaikaʻi i ka hana, hoʻolālā, a me ka hoʻomau. Hoʻonohonoho ʻia kēia mau makana hou e pā i nā hale kūʻai ma Kepakemapa 22, a ke manaʻo nei ʻo Apple e hoʻāla hou lākou i ka makemake o ka mea kūʻai aku a hoʻonui i kona kūlana mākeke.

