ʻO ka iPhone 15 Series hou: Hōʻike ʻia nā kikoʻī, hoʻolālā, a me ke kumu kūʻai

Ma hope o nā mahina o ka kali ʻana, ua wehe hope ʻo Apple i kāna ʻano iPhone 15 hou. I kēia makahiki, ua hoʻolauna ka hui i ʻehā mau hiʻohiʻona - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, a me iPhone 15 Pro Max. Ua hōʻike hewa nā leaks e hōʻike ana i kahi ʻano Ultra.

Ua hana ʻo Apple i nā hoʻololi hoʻolālā koʻikoʻi i nā iPhones hou, me ka hoʻohui ʻana o kahi port USB Type-C ma lalo, e hoʻololi ana i ke awa Lightning. ʻO kekahi hoʻololi ʻē aʻe ʻo ia ka hoʻohana ʻana i kahi hoʻolālā hōʻike punch-hole ma ke alo, e ʻoi aku ka hohonu o ka hōʻike. Hoʻohui hou, ua hoʻololi ʻo Apple i ke pihi hoʻololi leo me kahi pihi hana hou, e hāʻawi ana i ke komo wikiwiki i nā ʻano pōkole a me nā hiʻohiʻona.

E loaʻa ka iPhone 15 i nā kala hou e like me Pink, Yellow, Green, Blue, and Black. Ma ke ʻano o ke kumu kūʻai, hoʻomaka ka iPhone 15 ma $799 i ka US, aʻo nā iPhone 15 Pro a me Pro Max hoʻomaka i $999 a me $1,199. Ma India, hoʻomaka nā kumukūʻai no ka iPhone 15 Pro a me Pro Max ma Rs 1,39,900 a me Rs 1,59,900.

Hāʻawi ka iPhone 15 i kahi hōʻike 6.1-inch Liquid Retina, aʻo ka hoʻohālike Plus e mālama i ka pale 6.7-inch. Ua loaʻa i nā hiʻohiʻona ʻelua nā hoʻonui kamera nui, e hōʻike ana i kahi sensor mua 48-megapixel a me nā ʻano kāmela hou no ke kiʻi i hoʻonui ʻia. Hoʻohana ʻia nā mea hana e ka A16 Bionic chipset, e hāʻawi ana i ka hana i hoʻomaikaʻi ʻia a me ke ola pākaukau o ka lā piha.

Hōʻike nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro a me Pro Max i kahi chassis titanium lōʻihi me ka hopena brushed. Loaʻa iā lākou kahi pale OLED 6.1-ʻīniha a me 6.7-ʻīniha, i lako me ka ʻenehana ProMotion a me ke kākoʻo no ka hōʻike mau a me ke ʻano StandBy. Ke alakaʻi ʻia nei kēia mau hiʻohiʻona e ka chip A17 Pro, e hāʻawi ana i ka hana like ʻole a me ka ʻike pāʻani i hoʻonui ʻia. ʻO ka ʻōnaehana kamera ma nā hiʻohiʻona Pro e loaʻa i kahi kāmela 48-megapixel me 5x optical zoom a me ke kākoʻo no ka hoʻopaʻa wikiō 4K60 ProRes.

ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka iPhone 15 hou i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i ka hoʻolālā ʻana, ka hana, a me ka hiki ke kāmela, e lilo ia i koho ʻoluʻolu no nā mea pā Apple.

