Pehea e hoʻonohonoho ai i kahi eSIM ma kāu iPhone 15

ʻO ka hoʻokuʻu ʻana o ka lineup iPhone 15 i lawe pū me ia i nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻomaikaʻi, me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana eSIM. Me ka hoʻololi ʻana i kahi eSIM, ua hoʻopau ʻia ka pono o kahi kāleka SIM kino, ʻoiai ua hoʻokomo pololei ʻia ke kāleka SIM kikohoʻe i loko o ka hāmeʻa.

No laila, he aha ka eSIM? Hoʻohana mau ʻia kahi kāleka SIM no ka ʻike ʻana i kāu kelepona i ka mea lawe a me ka hope. Hōʻike ia i ka mea lawe i ke kelepona āu e hoʻohana nei a me ka helu a me ka mea lawe e hāʻawi i kāu lima. ʻO kahi eSIM, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, he mana kikohoʻe o ke kāleka SIM hiki ke hoʻolālā ʻia a hoʻonohonoho hou ʻia e like me ka mea e pono ai. Hiki i ka iPhone 15 ke mālama i ʻewalu mau eSIM like ʻole, e maʻalahi ia no ka poʻe huakaʻi a i ʻole nā ​​​​laina ʻoihana he nui.

ʻO ka hoʻonohonoho ʻana i kahi eSIM ma kāu iPhone 15 he hana maʻalahi. Ke kauoha ʻoe i kāu iPhone, pili ʻia kāu mea lawe a me kāu helu kelepona i ka hāmeʻa. Ke ho'ā ʻoe i kāu iPhone hou a hele i ke kaʻina Hoʻomaka wikiwiki, e koi ʻia ʻoe e hōʻoia i kou makemake e hoʻāla i kāu helu kelepona ma kāu iPhone. Mai laila, hiki iā ʻoe ke hahai i nā ʻōlelo kuhikuhi ma ka ʻaoʻao e hoʻonohonoho i ka eSIM no kāu moʻokāki.

Inā ʻoe e hoʻoili ana i kāu ʻikepili mai kahi hiʻohiʻona iPhone kahiko, hiki iā ʻoe ke koho wale i ke koho e hoʻoili mai kahi iPhone ʻē aʻe, a na Apple e mālama i ke koena. He wikiwiki ke kaʻina hana, akā ʻokoʻa paha ia ma muli o ke kaʻa o ka server.

Inā ʻaʻole ʻoe i ka hoʻoili helu i ka wā hoʻonohonoho, hiki iā ʻoe ke hoʻololi i kāu helu a me ka eSIM i ka iPhone 15. E wehe i ka app Settings, e hele i Cellular, a koho iā Set Up Cellular. E hahai i nā kuhikuhi e hoʻopau i ke kaʻina hana.

No ka poʻe e hoʻololi ana mai kahi kelepona Android i kahi iPhone 15, ʻokoʻa paha ke kaʻina hana ma muli o ka mea lawe. Inā ʻaʻole koi ʻia ʻoe e hoʻololi i kāu helu i ka wā o ka hoʻonohonoho mua ʻana, pono ʻoe e hoʻokaʻaʻike i ka lawelawe mea kūʻai aku o kāu mea lawe e noi i kahi QR code a i ʻole e hoʻonohonoho i ka eSIM Carrier Activation.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻonohonoho ʻana i kahi eSIM ma kāu iPhone 15 he kaʻina maʻalahi hiki ke hana i ka wā o ka hoʻonohonoho mua a ma hope paha. ʻO ka maʻalahi a me ka maʻalahi o ka eSIM e lilo ia i mea waiwai no nā mea hoʻohana iPhone.

Sources:

– Jason Cipriani/ZDNet

– Jason Hiner/ZDNet

– Iune Wan/ZDNet