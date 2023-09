Hōʻike ʻo Apple i nā helu ola pākaukau no ka iPhone 15 Lineup

Ua wehe hou ʻo Apple i nā helu ola pākaukau no kā lākou iPhone 15 lineup hou. I ka ʻōlelo o ka hoʻolālā, ua like nā hiʻohiʻona iPhone 15 a me iPhone 15 Pro me ka iPhone 14, e hōʻike ana i nā ʻaoʻao pālahalaha. Eia nō naʻe, aia kekahi mau ʻokoʻa koʻikoʻi, e like me nā ʻaoʻao ʻē aʻe a me ka hoʻohana ʻana i nā papa titanium no nā hiʻohiʻona Pro hou, e hoʻemi iki i ka mānoanoa.

ʻOiai ʻo kēia mau hoʻololi hoʻolālā, ʻo nā kikoʻī o ke ola pākaukau o nā hiʻohiʻona iPhone 15 e noho mau ana me ko lākou mau mua. No ka pāʻani wikiō, hiki i ka iPhone 15 Pro Max ke mau i 29 mau hola, aʻo ka iPhone 15 Pro e hāʻawi i nā hola 23. Hāʻawi ka iPhone 15 Plus i 26 mau hola o ka pāʻani wikiō, a hāʻawi ke kumu hoʻohālike iPhone 15 i nā hola 20.

Ma nā ʻōlelo o ka pāʻani leo, hiki i ka iPhone 15 Pro Max a me ka iPhone 15 Pro ke mau a hiki i 95 mau hola a me 75 mau hola. Hāʻawi ka iPhone 15 Plus a me iPhone 15 i nā hola 100 a me 80 mau hola o ka pāʻani leo.

He mea pono e hoʻomaopopo i kēia mau helu ola pākaukau e kūlike me nā mea o ka iPhone 14 lineup. ʻAʻole i hoʻomaikaʻi nui ʻo Apple i kēia ʻano no ka iPhone 15 series.

ʻOiai ua manaʻolana paha kekahi mau mea hoʻohana no ke ola pākaukau ʻoi aku ka maikaʻi, he mea nui e noʻonoʻo i ka hopena o ke ola pākaukau e nā mea like ʻole, e like me ka ʻōlinolino o ka pale a me ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu ikaika. Eia kekahi, ʻo ka koho e mālama i nā helu ola pākaukau like paha he hoʻoholo noʻonoʻo ʻia e Apple e hana mua i nā hiʻohiʻona ʻē aʻe a i ʻole ka holomua ʻenehana no nā hiʻohiʻona iPhone 15.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo nā kikoʻī pākaukau iPhone 15 e pili ana me ka hanauna i hala, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i ka hana pākaukau hilinaʻi. Eia nō naʻe, ke ʻike ʻia nei pehea e hana ai kēia mau mea hana i nā hiʻohiʻona maoli.

