He aha ka mea hou me iOS 17

Ua hoʻolaha aku ʻo Apple e loaʻa nā mea hou i manaʻo nui ʻia ʻo iOS 17 a me iPadOS 17 no nā mea hoʻohana iPhone a me iPad e hoʻomaka ana i Kepakemapa 18. ʻO ka mana hou o iOS e hele mai me ka nui o nā hiʻohiʻona hoihoi a nā mea hoʻohana e kali nui nei.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kū i hoʻokomo ʻia ma iOS 17 ʻo "Contact Posters." Hāʻawi kēia hiʻohiʻona i nā mea hoʻohana e hoʻopilikino i ke ʻano o kā lākou ʻike i ka wā e launa pū me nā mea hoʻohana iPhone ʻē aʻe. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohui i kahi kiʻi a hoʻopilikino i ka typography, nā waihoʻoluʻu font, a me nā mea ʻē aʻe e hana i kahi leka hoʻopili kūʻokoʻa.

No nā kelepona leo a me nā wikiō FaceTime, hoʻolauna ʻo iOS 17 i ke kākoʻo leo leo. ʻO ia ke ʻano hiki i nā mea hoʻohana ke haʻalele i nā memo ke kāhea lākou i kekahi, a hiki i ka poʻe loaʻa ke waiho i kā lākou leo ​​leo ponoʻī. Hoʻohui hou, hāʻawi ʻo FaceTime i nā 3D Reactions, me nā puʻuwai, nā baluna, nā mea ahi, nā kukuna laser, a me ka ua, e hoʻohui ana i kahi mea leʻaleʻa a pili i nā kelepona wikiō.

Ua loaʻa pū ʻo AirDrop i nā mea hoʻonui i ka iOS 17. ʻO ka hiʻohiʻona "NameDrop" hou e hoʻomaʻamaʻa i ka hāʻawi ʻana i nā kikoʻī pili me nā mea hoʻohana iPhone a Apple Watch ʻē aʻe ma ka lawe ʻana i nā mea pili i kekahi i kekahi. ʻO SharePlay kekahi mea hoʻohui hoihoi, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e komo i nā hana kaʻana like e like me ke wikiō, mele, a me nā pāʻani ma ka hoʻopaʻa ʻana i ʻelua iPhones ma kahi kokoke.

ʻO kekahi hiʻohiʻona koʻikoʻi ma iOS 17 ʻo "StandBy." Ke kau nei nā mea hoʻohana i kā lākou iPhones ma luna o kahi loina, hōʻike ia i kahi pilina maʻamau me nā widget hiki ke maʻalahi no ka manawa, kalena, nā alarms, a me nā mea hou aku. Eia kekahi, ua hoʻopili piha ʻia nā hāmeʻa Home Screen.

Ma ka iPad, hāʻawi ʻo iPadOS 17 i kahi ʻike Lock Screen hou, hoʻomaikaʻi i nā mea hana kiʻi i ka wā e hoʻohana ai i ka Apple Pencil, kākoʻo no nā webcams waho, a me nā mea hoʻonui ʻē aʻe.

Loaʻa ʻia ʻo iOS 17 a me iPadOS 17 no ka hoʻoiho ʻana ma Kepakemapa 18. Ua kūpono ʻo iOS 17 me iPhone XR a me nā hiʻohiʻona hope, ʻoiai ʻo iPadOS 17 e koi i kahi iPad me kahi chip A10 Bionic a i ʻole.

Ma keʻano holoʻokoʻa, lawe mai ka iOS 17 i nā hiʻohiʻona hoihoi a me nā mea hoʻohana i nā polokalamu Apple, hoʻonui i ka ʻike mea hoʻohana a hāʻawi i nā ala hou e hoʻopilikino ai i nā pilina.

Sources:

- [Poʻo inoa ʻatikala kumu] (kumu)

- [IOS 17 hiʻohiʻona] (kumu)

- [ʻike pili] (kumu)