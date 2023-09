Hōʻike ʻo Intel i ka Thunderbolt 5: ʻO ka hanauna hou o PC Connectivity

Ua hoʻolaha ʻo Intel i ka Thunderbolt 5, ka mea hou loa o kāna ʻenehana kelepona PC, a ua hoʻohiki ʻo ia e hāʻawi i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi ma mua o kona mua. Me nā manawa ʻekolu o ka bandwidth o Thunderbolt 4, kākoʻo ʻo Thunderbolt 5 i nā hōʻike 8K a me nā mākaʻikaʻi pāʻani e holo ana a hiki i 540Hz. Eia kekahi, hāʻawi ia i 240 watts o ka mana hoʻouka.

Hoʻohālikelike ʻia me Thunderbolt 4, i hoʻokuʻu ʻia ma 2020 a me he mea lā he mana hoʻomaʻemaʻe o Thunderbolt 3, Thunderbolt 5 e hōʻike ana i kahi lele nui i mua. Kūkulu ʻia ma ka USB4 v2 kikoʻī, kaena ia i ka wikiwiki baseline o 80 Gbps a kākoʻo i nā wikiwiki i hoʻonui ʻia a hiki i 120 Gbps me ka hoʻohana ʻana i ka bandwidth boosting. Pono ʻo Thunderbolt 5 i ke kākoʻo no nā pale 6K ʻelua, e kūʻē i ka koi o Thunderbolt 4 no nā mākaʻikaʻi 4K ʻelua. Ma ke ʻano o ka mana, hāʻawi ʻo Thunderbolt 5 i ka liʻiliʻi o 140 watts o ka mana hoʻopiʻi, me kahi mode 240W ikaika loa.

ʻO ka pahuhopu o Intel me ka ʻenehana Thunderbolt ʻo ia ka hāʻawi ʻana i kahi hoʻonā kelepona hoʻokahi no ka ʻikepili a me nā pono mana. Lawe ʻo Thunderbolt 5 i kahi ʻanuʻu kokoke i kēlā kūpono, me kona hoʻonui ʻana i ka mana hoʻopiʻi a hiki i 240W. ʻO ia ke ʻano o kekahi mau laptops pāʻani a me nā keʻena hana hiki ke hilinaʻi wale i ka Thunderbolt 5 no ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili a me ka hoʻopiʻi ʻana, e hoʻopau ana i ka pono no kahi awa mana ʻokoʻa a me ka hōʻemi ʻana i ka clutter cable.

Lawe pū ʻia ʻo Thunderbolt 5 i ke kākoʻo no DisplayPort 2.1 a me PCI Express Gen 4 maʻamau, e ʻoi aku ka maikaʻi no nā GPU waho a me ka wikiwiki o waho. Eia kekahi, ʻo ka nui o ka bandwidth o Thunderbolt 5 e wehe i nā puka no nā mea hou e like me waho AI accelerators.

Hoʻolālā ʻo Intel e hoʻokuʻu i nā lako Thunderbolt 5 a me nā PC ma 2024, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi ʻike pili pili. ʻOiai he mea kōkua ka manawa kikoʻī, hiki ke hoʻomaopopo ʻia e makaʻala paha ʻo Intel i mea e pale aku ai i nā mea kūʻai mai ke kūʻai ʻana i nā ʻōnaehana i ka manawa.

I ka hopena, hōʻike ʻo Thunderbolt 5 i kahi holomua koʻikoʻi i ka pilina PC, e hāʻawi ana i ka bandwidth hoʻonui, kākoʻo no nā hōʻike 8K he nui a me nā mākaʻikaʻi pāʻani pāʻani kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a me ka hiki ke hoʻonui ʻia. Me Thunderbolt 5, ke hana nei ʻo Intel i kāna ʻike no kahi hoʻonā kelepona hoʻokahi no nā ʻikepili āpau a me nā pono mana.

