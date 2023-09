Hoʻolaha ʻo Intel i ka Thunderbolt 5 me nā wikiwiki a me nā hiʻohiʻona

Ua hoʻolaha kūkala ʻo Intel i ka kikoʻī Thunderbolt 5, hoʻohiki i nā wikiwiki a hiki i 120Gbps, kākoʻo no nā mākaʻikaʻi pāʻani 540Hz, a me 240 watts o ka mana hoʻopiʻi. ʻOiai ke kū nei ka kikoʻī i kēia manawa, ʻaʻole loaʻa nā lako a me nā PC me ke kākoʻo Thunderbolt 5 a hiki i 2024.

Hoʻokumu ʻia ma USB4 v2, Thunderbolt 5 e kūpono me nā mana o Thunderbolt a me USB. Hoʻohālikelike ʻia me Thunderbolt 4, i kākoʻo i nā wikiwiki a hiki i 40Gbps, hiki i ka Thunderbolt 5 ke hoʻololi i ka ʻikepili ma 80Gbps a i ʻole 120Gbps i kahi mode Bandwidth Boost. Pono kēia ʻano i kahi hōʻike kiʻekiʻe-bandwidth, akā kākoʻo mau ʻo Thunderbolt 5 i nā wikiwiki bidirectional o 80Gbps me ka ʻole.

ʻO ka bandwidth i hoʻomaikaʻi ʻia o Thunderbolt 5 he mea kūpono ia no ka hoʻopaʻa ʻana i nā kamepiula i nā hōʻike he nui. Kākoʻo ia i nā mākaʻikaʻi 8K he nui, ʻekolu mau mākaʻikaʻi 4K ma 144Hz (hoʻohālikelike ʻia me ʻelua mau mea nānā 4K i kaupalena ʻia i 60Hz me Thunderbolt 4), a hāʻawi i ka liʻiliʻi o 140-watt charging, me ka nui o 240 watts. E kākoʻo pū ʻo Thunderbolt 5 iā DisplayPort 2.1, e hoʻonui hou i kona hiki.

Wahi a Jason Ziller, ka luna nui o ka māhele hoʻohui o ka mea kūʻai aku ma Intel, Thunderbolt 5 e hāʻawi i ka hana alakaʻi alakaʻi a me ka hiki ke hoʻopili i nā kamepiula i nā nānā, nā pahu, ka mālama ʻana, a me nā mea hou aku. Ua hana pū ʻo Microsoft me Intel e kākoʻo i ka USB4 ma Windows, e hōʻoia ana i ka hoʻohālikelike ʻana me Thunderbolt 5.

ʻOiai ke kali nei mākou i nā kikoʻī e pili ana i nā mea e kākoʻo ai iā Thunderbolt 5, ua manaʻo ʻia ʻo nā pahu, nā mākaʻikaʻi, a me nā mea hoʻokele mālama i waena o ka mea mua e hāʻawi i ka pilina Thunderbolt 5 ma 2024.

ʻO ka holoʻokoʻa, hoʻohiki ʻo Thunderbolt 5 i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i ka wikiwiki, ka hoʻopiʻi ʻana i ka mana, a me ke kākoʻo hōʻike, e lilo ia i mea hoʻomohala hoihoi no ka poʻe ʻenehana a me nā ʻoihana like.

