Piʻi ʻo Intel Corp. Stock, ma ke ala no ka loaʻa ʻana o ka loaʻa ʻana o kēlā me kēia lā i nā makahiki he 18

Ke ʻike nei ʻo Intel Corp., ka mea hana chip, i kāna ʻoi loa o ka loaʻa ʻana o kēlā me kēia lā ma mua o 18 mau makahiki, me ka piʻi ʻana o kāna kumukūʻai no ka ʻumi o ka hālāwai. Inā hoʻopau nā ʻāpana i ke kau ma ka ʻāina maikaʻi, e hōʻailona kēia i ka hui lōʻihi loa o Intel mai Mei 2005. I kēia manawa, ua piʻi aʻe ka waiwai o ka hui ma kahi o 19%, e lawe ana i kona holomua makahiki i ka 47%, ma mua o ka piʻi ʻana o ka Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, e kū ana ma 42%.

ʻO kekahi o nā mea kōkua i ka hui ʻana o Intel ʻo ia nā ʻōlelo hou i hana ʻia e kona Luna Nui, ʻo Pat Gelsinger, ka mea i ʻōlelo e hele ana ka hui e hoʻokō i kāna mau wānana hapakolu. Hoʻohui ʻia, ua pāʻani pū ka ʻāʻī ma waena o ʻAmelika a me Kina. Ke hoʻolālā nei ʻo Kina e hoʻonui i kāna pāpā i ka hoʻohana ʻana i nā iPhones i kekahi mau keʻena aupuni, ke kū nei nā hui US i ka piʻi nui ʻana, e pōmaikaʻi ana iā Intel. Manaʻo nā mea noiʻi e hiki ke lilo i mea waiwai nui ka loaʻa ʻana o ka semi fab US nui loa, e hoʻonoho ana iā Intel ma ke ʻano he "mea lanakila semi home" inā e piʻi nui ke kaua kālepa US-China.

ʻOiai ka hana maikaʻi, ʻaʻole i makemake ʻia ka waiwai o Intel ma Wall Street. Ma kahi o 20% wale nō o ka poʻe loiloi i loaʻa i ka helu bullish ma ke kumukūʻai, a ʻo kāna helu ʻae ʻana ka haʻahaʻa loa ma waena o nā ʻāpana o ka index semiconductor.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, aia ka manaʻo maikaʻi e pili ana i ka breakout o Intel, a nīnau nā mea loiloi i ka lōʻihi o nā mana lōʻihi e hiki ke hoʻomau i ka underweight a i ʻole e pale i ka INTC. Ke hoʻomau nei ka ʻoihana i kāna ʻano maikaʻi, e nānā pono nā mea hoʻopukapuka no nā mea hou aʻe.

