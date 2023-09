Hōʻike ʻo Intel i ka Thunderbolt 5: ʻOi aku ka wikiwiki a me ka ʻike hōʻike i hoʻonui ʻia

Ua hoʻolaha kūkala ʻo Intel i nā kikoʻī e pili ana i ke kelepona Thunderbolt 5 e hiki mai ana, i manaʻo ʻia e hoʻomaka ʻia ma 2024. ʻO ka hiʻohiʻona kaulana loa o Thunderbolt 5 ʻo ia kona hiki ke hoʻouna i ka ʻikepili i ka wikiwiki a hiki i 120 gigabits i kekona (Gbps), ʻoiai ka manawa like. ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili a hiki i 40 Gbps. Hoʻohana ʻia kēia hiʻohiʻona hou, i kapa ʻia ʻo Bandwidth Boost, ke hoʻopili ʻia kahi hōʻike kiʻekiʻe-bandwidth i ke awa Thunderbolt.

Ke hoʻohālikelike ʻia i kona mea ma mua, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 hāʻawi ʻelua i ka wikiwiki, me ke ʻano maʻamau o 80Gbps ma nā ʻaoʻao ʻelua. Ma waho aʻe o ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana o ka ʻikepili, kākoʻo ʻo Thunderbolt 5 i nā mākaʻikaʻi 6K ʻelua, aʻo Thunderbolt 4 wale nō ke kākoʻo i nā monitor 4K ʻelua.

E kūpono ana ka Thunderbolt 5 me nā mana o Thunderbolt ma mua a ua hoʻokumu ʻia ma nā kikoʻī, me ka USB-IF USB4 Version 2.0, VESA DisplayPort 2.1, a me PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

ʻO kekahi o nā holomua koʻikoʻi ma Thunderbolt 5 ʻo ia ka hoʻohana ʻana i ka pulse-amplitude modulation-3 (PAM-3) ʻenehana hōʻailona, ​​​​e hiki ai ke kiʻekiʻe o ka uaki a hoʻonui i ka hana holoʻokoʻa. Hoʻolālā ʻia ʻo Thunderbolt 5 e hoʻokele ikaika i ka bandwidth hōʻike, e hoʻonui ana i ka hoʻokaʻawale ʻana o ka bandwidth e pili ana i nā koi o nā hōʻike pilikino.

Manaʻo ʻo Intel e noho pū ʻo Thunderbolt 4 a me Thunderbolt 5 no kekahi mau makahiki, me nā mea hoʻohana koʻikoʻi e hoʻohana ana i ka Thunderbolt 4 a me nā mea hana a me nā mea pāʻani he poʻe hoʻohana mua i ka Thunderbolt 5. E pōmaikaʻi nā mea hana mai ka hoʻonui ʻana o Thunderbolt 5 a me nā mana hōʻike hoʻonui, e ʻae iā lākou e hana me ka kiʻekiʻe. nā hoʻoholo a me nā mea nānā he nui.

ʻO ka holoʻokoʻa, hoʻohiki ʻo Thunderbolt 5 e hāʻawi i nā wikiwiki wikiwiki, hoʻomaikaʻi i ka hana, a me kahi ʻike hōʻike kiʻekiʻe. Hoʻonohonoho ʻia e hoʻololi hou i ka pilina ma ka PC a me ka ʻoihana mea kōkua ke hoʻokuʻu ʻia i 2024.

