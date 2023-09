Hoʻonui ka Instagram's Threads App i nā huaʻōlelo a me nā hiʻohiʻona huli kumuhana i nā ʻāina ʻē aʻe

Ke hoʻonui nei ka polokalamu kamaʻilio o Instagram, ʻo Threads, i kāna huaʻōlelo a me ka hiʻohiʻona hulina kumuhana i kekahi mau ʻāina me India, United States, United Kingdom, Argentina, Mexico, a me nā mea ʻē aʻe. ʻO kēia hoʻonui ka manaʻo e huki i nā mea hoʻohana hou aku i ka paepae, e kūʻē i ka emi ʻana o ka hoʻohana ʻana. Loaʻa ka hiʻohiʻona ma ka polokalamu kelepona Threads a me ka polokalamu pūnaewele i hoʻokuʻu hou ʻia.

Ma mua, ua ʻae ʻo Threads i nā mea hoʻohana e ʻimi i nā moʻokāki mea hoʻohana kikoʻī. Eia naʻe, me kēia hōʻano hou, hiki i nā mea hoʻohana ke ʻimi i nā pou e pili ana i nā huaʻōlelo a i ʻole nā ​​​​huaʻōlelo. Ma ke kaomi ʻana i ke kiʻiona hulina a me ka hoʻokomo ʻana i kahi huaʻōlelo a ʻōlelo paha i ka pahu hulina, hiki i nā mea hoʻohana ke nānā i nā pae pili.

ʻO Threads, i hoʻokuʻu ʻia i Iulai ma ke ʻano he polokalamu kamaʻilio e pili ana i ka kikokikona, ua ʻike mua i ka kūleʻa nui me 100 miliona mau inoa inoa i loko o ʻelima mau lā o kona hoʻokuʻu ʻana. Akā naʻe, ua hōʻole koke ka hoʻohana ʻana o ka app ma muli o kāna hana liʻiliʻi. I ka pane, ke hoʻohui nei ʻo Instagram i nā hiʻohiʻona maʻamau e huki i nā mea hoʻohana hou a mālama i nā mea i loaʻa.

Aia kēia mau hiʻohiʻona i kahi mana pūnaewele holoʻokoʻa, kahi hānai manawa o nā pou, kahi ʻaoʻao ma hope, a me kahi pā repost. Eia naʻe, nele ka app i kekahi mau hiʻohiʻona koʻikoʻi e like me ke kākoʻo no nā moʻokāki he nui, kahi pihi hoʻoponopono, a me ka leka uila.

Ua hōʻike ʻo Mark Zuckerberg, ka Luna Hoʻokele o Meta, ka hui makua o Instagram, i ka manaʻo maikaʻi e pili ana i nā Threads i ka wā o ka hālāwai kūkā o ka hui i Iulai. Ua manaʻo ʻo ia e lilo ka app i ka ʻoihana pūnaewele piliona-mea hoʻohana i ka suite o nā polokalamu e komo pū me Facebook, Instagram, WhatsApp, a me Messenger. Ua hoʻomaopopo ʻo Zuckerberg e loaʻa ana i nā Threads kahi lumi no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻōlelo o ka hana maʻamau, akā hōʻike i ka hilinaʻi i ka hiki o ka app ke ulu.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻonui ʻana i ka hiʻohiʻona ʻimi Threads i nā ʻāina ʻē aʻe a me ka hoʻohui ʻana i nā hiʻohiʻona kumu e manaʻo e hoʻolaʻa hou i ka hoʻopili ʻana o ka mea hoʻohana ma ka paepae a hoʻoikaika i kona kūlana ma ka ʻāina media social.

Nā wehewehena:

- Nā Threads: He polokalamu kamaʻilio e pili ana i ka kikokikona i hoʻomohala ʻia e Instagram.

- Meta: ʻO ka hui makua o Instagram.

- Hua'ōlelo: Nā huaʻōlelo a i ʻole nā ​​​​huaʻōlelo i hoʻohana ʻia no ka ʻimi ʻana i nā ʻike pili.

- Nā ʻōlelo: He pūʻulu huaʻōlelo e hōʻike ana i kahi manaʻo a manaʻo paha.

