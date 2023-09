ʻO nā hoʻololi āpau i ka lekiō Irish: Ke hoʻololi nei i ka ʻāina a me nā manawa kūpono i mua

ʻO ka haʻalele ʻana o Today FM's Dermot Whelan a me ka hōʻea ʻana o Ryan Tubridy ma Virgin Radio UK e hōʻike ana i ka loli ʻana o ka lekiō Irish. ʻO ka māka kakahiaka ka mea i ʻimi nui ʻia a me ka hoʻokūkū manawa manawa, ʻo Radio 1 a me Today FM ke ʻike nei i ka lulu piha ma ka hola 9 i nā lā pule. ʻOiai e hoʻāʻo ana ʻo Dave Moore e mālama i ka hoʻolohe ʻana iā Dermot & Dave, ke noʻonoʻo nei ʻo RTÉ i kāna hoʻolālā mau no ka mea pani o Dermot Whelan.

ʻIke ʻo Dan Healy, ke poʻo o RTÉ 2FM, he manawa kūpono kēia no kekahi e hana i kā lākou hōʻailona. Akā naʻe, ʻaʻole maopopo ka hopena o kēia i ka hoʻolohe ʻana no nā kikowaena ʻelua. ʻO ke kaua no ka slot kakahiaka e hōʻike ana i kahi nīnau ākea e pili ana i ka wā e hiki mai ana o ka lekiō Irish, kahi i hilinaʻi ʻia i nā loli ʻenehana a me kona hiki ke huki i nā mea hoʻolohe hou.

ʻOiai nā pilikia i lawe ʻia e ka maʻi maʻi, ua ʻike ka ʻoihana lekiō i ka piʻi ʻana o ka loaʻa kālā. I ka makahiki 2022, ua hoʻonui ʻia ka loaʻa kālā o ka lekiō e 3% i ka hapa mua o ka makahiki. He ʻokoʻa kēia ulu ʻana me nā ʻāpana media ʻē aʻe i loaʻa nā loaʻa kālā paʻa i ka manawa like. ʻO ka lekiō i kēia manawa he 13% o ka mākeke hoʻolaha, ʻoi aku ka nui ma mua o ka pre-Covid.

ʻO ka kūleʻa a me ke kūpaʻa o ka ʻoihana lekiō i ka wā maʻi maʻi i hoʻonui i ka hilinaʻi i loko o ka ʻāpana. ʻO ka hōʻea ʻana o Bauer Media, ka mea i loaʻa i kekahi mau lekiō nui, me Today FM, ua hoʻoikaika hou i ka ʻoihana. ʻO nā kumu kūʻai kūʻai kūpaʻa a Bauer a me nā ʻike e pili ana i ka poʻe i kōkua i ko lākou kūleʻa.

ʻOiai e holomua ana ʻo Bauer, ua hoʻohuli ʻia nā lanakila o RTÉ Radio 1 i ka wā maʻi maʻi. ʻO kāna hana kālepa ma 2022 ua ʻoi aku ka haʻahaʻa, me ka piʻi ʻana o ka loaʻa kālā e 1.2% wale nō. Eia naʻe, mālama mau ʻo RTÉ Radio 1 i ka māhele mākeke 19.8%. ʻO 2FM ke kahua hoʻokūkū ʻōpio ʻo RTÉ, e kū pinepine ana i ka hoʻohewa ʻana, akā ua hōʻike ka luna nui ʻo Kevin Bakhurst i ke kākoʻo no ke kahua.

ʻO ka wā e hiki mai ana o ka lekiō Irish e hilinaʻi ʻia i kona hiki ke hoʻololi i nā loli ʻenehana a huki i nā poʻe ʻōpio. ʻOiai e hoʻomau ka lekiō FM i mea nui no nā makahiki he ʻumi e hiki mai ana, pono ka ʻoihana e ʻimi i nā ala hou no ka ulu ʻana. Me ka ulu ʻana o ka mākeke hoʻolaha a me ka mahalo hou ʻana i ka ʻenehana, ua mākaukau ka lekiō Irish no ka holomua mau.

Sources:

– https://www.irishtimes.com/business/media-and-marketing/rt%C3%A9%C2%92s-bigger-picture-a-value-proposition-debate-and-the-battle-for-9am-1.4757568

– https://www.irishexaminer.com/news/arid-40889419.html