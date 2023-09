ʻO Starfield ʻOiaʻiʻo ka RPG "Koʻikoʻi" i ʻōlelo ʻia e lilo?

Ua hoʻokuʻu ʻia ka RPG sci-fi i manaʻo nui ʻia e Bethesda, ʻo Starfield. Me kona ʻano nui a me ka laulā, manaʻo ia e lilo i kekahi o nā RPG koʻikoʻi i hana ʻia. Eia naʻe, ma hope o ka hoʻolilo ʻana i ka manawa me ka pāʻani, ʻike ʻia ʻoiai ʻo ia ka ikaika, ʻaʻole ia e hoʻokō i ka transcendence maoli.

ʻO Starfield, ka IP kumu mua o Bethesda i nā makahiki 25, ua hoʻomohala ʻia no nā makahiki he ʻumi. ʻAʻole hiki ke kiʻekiʻe aʻe nā manaʻolana a me nā pili no ka pāʻani. He mea koʻikoʻi ia no Microsoft, ka mea i loaʻa i ka hui makua o Bethesda, ʻo ZeniMax Media, ma 2010, e hoʻopaʻa i nā mea kūʻokoʻa no kāna console Xbox.

Hoʻohiki ka pāʻani i nā mea pāʻani "kūʻokoʻa like ʻole" e makaʻala, akā ua kūpono ke kūʻokoʻa. ʻOiai ʻo Starfield e ʻae i nā mea pāʻani e nānā i nā hōkū, ʻaʻole like ia me kahi pāʻani i hana ʻia me nā mea hōkū ponoʻī. ʻOi aku ka manaʻo i kekahi manawa e like me ka haʻiʻōlelo mai kahi mea kilo hōkū i aʻo ʻia ma mua o kahi ʻike immersive maoli a weliweli.

Ua hoʻohālikelike ʻia ʻo Starfield me nā pāʻani Bethesda ʻē aʻe, ʻo ia hoʻi ʻo Skyrim, me kāna honua ākea a me ka pāʻani pāʻani hoʻokani. ʻOiai e hoʻomaikaʻi ana i nā hoʻokuʻu i hala ma kekahi mau wahi koʻikoʻi, e like me ka liʻiliʻi o nā pōpoki a me ka hakakā ʻoi aku ka maikaʻi, ʻaʻole naʻe ia e lilo i ʻike transcendent. ʻO ka nui nui o ka pāʻani e kū'ē i ka manaʻo kupanaha a me ka ʻike e hoʻāʻo nei e hana.

ʻOiai kona mau hemahema, he pāʻani maikaʻi nō ʻo Starfield. Hāʻawi ia i kahi hoʻolaha hoʻoikaika, nā mīkini pana paʻa, a me nā kiʻi i hoʻomaikaʻi ʻia. Eia naʻe, ʻaʻole ia e like me ka hype o ke ʻano he RPG "koʻikoʻi". ʻO ka manawa wale nō e hōʻike inā hiki iā ia ke hoʻokō i kēlā kūlana ma o ka hoʻopuka hou ʻana a me ka ʻike.

I ka hopena, he RPG koʻikoʻi ʻo Starfield i hāʻule ʻole i ka hoʻomaka ʻana i ka honua. ʻOiai ua loaʻa iā ia kona ikaika a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā pāʻani Bethesda i hala, ʻaʻole ia i hiki i ke kiʻekiʻe o ke koʻikoʻi i ʻōlelo ʻia e loaʻa. E ʻike ʻia inā hiki iā ia ke hoʻokō i kēlā kūlana.