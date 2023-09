ʻO ka hopena o nā ʻōnaehana uku kikohoʻe i ka hoʻokomo kālā o India

ʻO ka holomua wikiwiki o India i ka hoʻokomo kālā hiki ke hoʻopili ʻia i ka hoʻokō pono ʻana o Digital Payment Infrastructure (DPI), me nā waihona kālā Jan Dhan Bank, Aadhaar, a me nā kelepona paʻalima. ʻO kahi hōʻike i hoʻomākaukau ʻia e ka World Bank no ka G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) e hōʻike ana i nā hana kupaianaha a me nā pōmaikaʻi i loaʻa iā India ma muli o kēia ala.

Wahi a ka palapala World Bank, ua hoʻemi nui ka hoʻohana ʻana o DPI i ke kumukūʻai o nā mea kūʻai aku ma luna o nā panakō ma India, mai $23 a i $0.1 wale nō. ʻO kēia ho'ēmi kumukūʻai i hiki ai i nā panakō ke hōʻea i ka heluna kanaka ākea a loaʻa i ka 80% ka helu hoʻokomo kālā i loko o ka manawa o ʻeono makahiki. Me ka ʻole o DPI, ua lawe ʻia ʻo India ma kahi o ʻelima mau makahiki e hoʻokō i ka pae like o ka hoʻopili kālā.

Hōʻike pū ka hōʻike i ke kuleana koʻikoʻi o ka Unified Payments Interface (UPI) i ka ʻāina uku kikohoʻe o India. ʻO UPI, me kāna mea hoʻohana-friendly interface a me nā hiʻohiʻona panakō wehe, ua loaʻa i ka hoʻohana ākea ma ka ʻāina. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻo ka huina o nā hana UPI i ka makahiki kālā i hala ma kahi o 50% o ka GDP nominal o India.

Ma waho aʻe o ka hoʻokomo kālā, ua lawe pū nā DPI i nā pōmaikaʻi kaulana i nā hui pilikino a me nā hui kālā kālā ʻole (NBFC). ʻO ka Pūnaehana Aggregator Pūnaehana, i hoʻohana ʻia e nā DPI, ua hopena i nā helu hoʻololi kiʻekiʻe ma ka hōʻaiʻē SME, ka mālama ʻana i nā kumukūʻai i ka depreciation, a me ka hoʻemi ʻana i nā lilo pili i ka hoʻopunipuni no nā NBFC.

Hōʻike ka hōʻike i ke koʻikoʻi o ke kākoʻo ʻana i ke kānāwai a me ka hoʻoponopono hoʻoponopono, nā kulekele aupuni e hoʻonui i ka kuleana o ka moʻokāki, a me ka hoʻohana ʻana iā Aadhaar no ka hōʻoia ʻike i ka kūleʻa o nā hana hoʻohui kālā o India. Hōʻike pū ia i ka hoʻonui ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana o nā DPI i nā kaʻina hana Know Your Customer (KYC), e hoʻemi ana i nā kumukūʻai no nā panakō.

ʻO ka holomua o India i ka hoʻohana ʻana i nā DPI he hopena koʻikoʻi i ka hoʻokele waiwai o ka ʻāina. ʻO ka helu helu ʻana o nā hoʻoili aupuni-i-kanaka ua loaʻa ka mālama kālā ma kahi o $33 biliona, e like me 1.14% o GDP. Ua maʻalahi kēia ala i ka hoʻololi pololei ʻana o nā kālā mai 53 mau ʻoihana kikowaena i ka poʻe pōmaikaʻi ma o 312 mau papahana nui.

Hoʻolālā ʻo India e hōʻike i kāna mau hoʻokō i ka uku kikohoʻe a me ka hoʻopili kālā ʻana ma ka G20 Summit e hiki mai ana ma New Delhi. He kumu hoʻohālike ka holomua o ka ʻāina no nā lāhui ʻē aʻe e ʻimi nei e hoʻonui i ka hoʻopili kālā ma o ka hoʻohana pono ʻana i nā ʻōnaehana kamepiula.

